外交部︰賣護照最重關7年

移民署辦案人員逐一查訪遊民，取得犯罪集團涉案證據。（記者余瑞仁翻攝）

2025/03/05 05:30

防人頭申辦 遇疑即找來面談

〔記者黃靖媗／台北報導〕桃園地檢署偵獲犯罪集團收購街友護照，並揭露犯罪集團拿到護照後，竟唆使遊民申報護照失竊，藉此再申辦一本護照變賣。對此，外交部昨表示，為確保我國護照在國際間的良好公信力，領事事務局及各辦事處如果發現可疑案件，會輔以入出境資料查核，並要求申請人到場面談，以防杜不肖人士企圖以不實資料申辦護照之不法情事。

外交部呼籲，民眾應妥善保管及合法使用護照，提高警覺，切勿將護照出售他人，以護照抵充債務或債權，或將護照交付他人供冒名使用，否則恐將面臨七年以下有期徒刑重罰，並損及我國得之不易的出國免簽證便利措施。

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護照防偽設計精良 故找遊民申辦

外交部表示，我國晶片護照防偽設計精良，安全係數極高，在國際間享有高度公信力，亦獲多國免簽證待遇，但也因此成為不法集團覬覦的目標，收購並出售予中國人蛇集團以供變造冒用，已損及我國護照的公信力並升高國境安全風險。

外交部表示，他們對於打擊護照不法犯罪不遺餘力，與國內外警察和移民機關均保持密切的聯繫與合作，期間均積極配合偵查所需提供相關資料，並將涉案護照列管追蹤，積極防堵我國護照遭不法集團或人士利用。

為確保我國護照的公信力，外交部領事事務局及各辦事處對護照申辦案的收件與製發均採嚴謹處理，如果發現可疑案件，會輔以入出境資料查核，並要求申請人到場面談，以防杜不肖人士企圖以不實資料申辦護照之不法情事。

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