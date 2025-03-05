台護照搶手成中國貪官、要犯出逃工具

移民署與警方人員搜索時，查獲犯罪集團持有數十本護照、台胞證。 （記者余瑞仁翻攝）

2025/03/05 05:30

中國人持台護照 不易被識破

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園檢方破獲男子黃世賢、邱政文犯罪集團變賣護照給中國人蛇集團，全案昨偵結起訴；我國治安單位近年來破獲多起犯罪集團收購國人護照轉賣中國人蛇集團，犯罪集團每賣一本台灣護照的不法所得可達新台幣卅萬元，因為中國黑市對台灣護照的需求龐大，在人蛇不斷炒作下，一本台灣護照賣到用戶手中要價達五萬美元（折合新台幣約一六六萬元）。

據檢警了解，台灣護照可免簽或落地簽及便利簽證待遇，進入包括歐盟在內的一四二個國家及地區，國際上對註銷護照資料並未完全連線，且許多變賣護照者並未申報遺失，持用者幾乎可以暢行全球各地。

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尤其中國貪官出逃，需要偽造護照，加上與台灣人同為亞洲人臉孔，中國人持用台灣護照進出歐美海關不易被識破，因此成為搶手貨。

有中國情報員 使用台灣護照作為掩護

此外，中國有不少犯罪逃亡者、經濟罪犯，乃至因為宗教因素被迫害的中國人，近年來積極逃離，這些人的目的地多為美國、加拿大及歐盟申根區國家，甚至可能有中國情報單位人員使用台灣護照作為掩護。

抖音教網民如何離開中國 台護照成黑市最愛

中國社群平台抖音甚至有網民製作教導如何離開中國的影片，這些龐大需求讓台灣護照始終是黑市的最愛。

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