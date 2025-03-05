詐團勾結風北會 詐1.8億洗錢3億

新竹檢警破獲，以唐翔為首腦，夥同風飛砂風北會的詐團，查扣贓款 。 （新竹地檢署提供）

2025/03/05 05:30

打詐掃黑起訴10人 求刑5主嫌8到8年半

〔記者黃美珠／新竹報導〕風飛砂幫風北會林姓、廖姓等三名成員被控，涉嫌參與由男子唐翔所領軍的詐騙集團組織，利用幫派據點盤點贓款，並與境外機房合作，藉由虛擬貨幣等層層轉帳，至少造成卅五人受害，洗錢規模高達三億元。新竹地檢署昨依組織犯罪、洗錢防制法、加重詐欺等罪嫌起訴十人，並對唐男等五名主嫌具體求刑八年到八年六月不等。

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新竹地檢署起訴指出，這個以風飛砂風北會幫派成員為主的詐欺車手集團，共起訴水房負責人唐男、詐欺系統商施男、轉帳手游男、車手頭林姓兩男；下游車手潘、鄧、吳、廖、賴共十人，其中兩名林姓車手頭和下游車手廖男都是風北會的成員。

堂口變成盤點贓款場所

起訴書指出，唐男等人結合在地的風北會，利用幫派據點作收水後盤點贓款的場所，並與境外機房合作，藉由層層轉帳方式隱匿不法金流。

另為躲避金融機構監控，該集團成員以開立「公司戶」方式掩飾詐欺款項，並透過境外「騙車工作室」提供的多層人頭帳戶做資金流轉，製造不法金流以規避查緝，至少有卅五人被害，受損金額超過五千萬元。

而整個車手集團從去年一到八月合計提領的詐欺所得就高達一億八千多萬元；唐男透過幣商將大筆現金轉換成泰達幣（USDT），再透過層層轉帳方式轉移去境外機房控制的虛擬錢包，洗錢規模高達三億元。

隨案被查扣到的有卅多支犯案用手機、BMW等五輛作案豪車，以及疑似贓款四五三萬多元，跟兩萬三千顆泰達幣（約台幣七十五萬六千七百元）。檢方也聲請法院凍結施男帳戶八一○多萬，並沒收唐男一三○○萬、施男一千萬、以及其餘共犯各自獲利幾十萬到百萬元不等不法所得。

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