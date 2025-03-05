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    首頁　>　社會

    台灣護照百餘國免簽》 收購街友護照賣中國人蛇 起訴2人

    犯罪集團於台北市萬華艋舺公園一帶物色街友，帶往申辦護照後變賣給中國人蛇。（記者余瑞仁翻攝）

    犯罪集團於台北市萬華艋舺公園一帶物色街友，帶往申辦護照後變賣給中國人蛇。（記者余瑞仁翻攝）

    2025/03/05 05:30

    西、義機場分別發現變造護照

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕男子黃世賢、邱政文組成犯罪集團，涉嫌收購街友護照後，轉售中國人蛇集團牟取暴利，西班牙與義大利機場分別發現有中國人持用我國變造護照，通知我方調查，桃園地檢署指揮偵辦，去年底搜索破獲該犯罪集團，起獲數十本護照及台胞證，檢方昨偵結，認為黃男、邱男犯行損及我國護照公信力，依買賣護照等罪嫌起訴二人，並請法院從重量刑。

    中國黑市價格喊到五萬美元

    移民署官員說，台灣護照因免簽證國家達一百多個，成國際黑市搶手貨，犯罪集團以新台幣一、兩萬元代價買到護照，轉手可賣至卅萬元，之後被人蛇集團一路炒高，在中國黑市價格可達五萬美元。

    檢方起訴指出，四十八歲黃男與四十六歲邱男涉嫌於二○一五年十一月至二○一九年四月間，在台北車站、萬華艋舺公園，以一萬五千至兩萬五千元報酬，尋得十一名街友帶往外交部領事事務局，委請旅行社申辦護照、台胞證。

    黃、邱犯罪集團收到護照及台胞證後，先帶著街友前往中國申辦金融帳戶賣給詐騙集團，返台又將收購的護照賣給中國人蛇集團，繼而唆使街友向警方申報護照遺失，藉此申辦新護照再變賣一次。

    二○一八年間，西班牙馬德里機場、義大利羅馬錢皮諾機場海關，陸續發現有中國人持用變造的台灣護照，我方接獲情資，由桃園檢方指揮偵辦，去年十一月搜索黃男、邱男住處，扣得數十本護照及台胞證，邱男則被羈押禁見。

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