查看漏水驚見白骨…流浪漢竟死頂加半年

新北市新店區寶宏路某公寓潘姓民眾發現流浪漢死在頂加成白骨。（記者徐聖倫翻攝）

2025/03/04 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市新店區寶宏路某公寓頂樓加蓋鐵皮屋外驚見白骨！公寓住戶潘姓男子前日因為家中漏水，於是上樓查看，不料在五樓頂加看到一具白骨。經過調查，原來是該戶前租客，退租後居無定所，不定時會偷跑來這裡遮風擋雨。警方表示，現場沒有他殺跡象，初步推斷為因病死亡，詳細死因仍待釐清。

房東︰死者是前租客 偶而偷跑回來住

據了解，潘男因為家中漏水，前天上頂樓查看到底出了什麼問題，沒想到在頂加鐵皮屋外的露台發現一具白骨，嚇得他趕緊報案，警方到場調查，經白骨身上殘留的衣物、藥袋，與附近住戶說法，發現這具遺體應該是五十九歲的前租客劉姓男子。

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房東表示，劉男在退租後即居無定所成了流浪漢，但時常會偷跑回來躲在露台遮風避雨，自己定期來查看，若有發現他，就會將他趕走，而這半年來，因為與現在的外籍移工租客有租約糾紛，房屋就一直空在那兒，也沒有時間來查看，沒想到發生這種憾事。

疑頂樓通風良好 住戶都沒嗅到屍臭

警方調查，因已成白骨，無法推斷精確死亡時間，但由現場遺留的藥袋得知劉男患有心血管疾病；而現場沒有打鬥痕跡，初步排除他殺，不排除劉男突發疾病死亡，詳細死亡原因仍待檢警相驗後釐清，目前已聯繫上劉男的弟弟前來處理他的身後事。至於為何成白骨都沒人發現，警方推估可能頂樓通風良好，導致附近住戶都沒嗅到屍臭，因此沒人發現。

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