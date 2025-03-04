運毒黑吃黑找警方來救 2男判2年8月

黃、游運毒黑吃黑，惟恐被仇家抓去，向警方自首。（民眾提供）

2025/03/04 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣黃、游兩名男子受賴姓兄弟之託，以三十萬元代價，從泰國攜帶價值近四百萬元的毒品走私到台灣，兩人入境後共謀「黑吃黑」，結果引發仇家追捕，家人報警稱發生「擄人勒索案」，彰化警方在花壇一間宮廟破門，將兩人帶回派出所，兩人唯恐走出派出所會遭到報復，當場向警方自首「運毒」。該案經彰化地院審理，法院判黃、游兩人二年八月徒刑，賴姓兄弟則重判八年、十六年。

運毒兄弟重判8年、16年

此案發生於去年七月初，黃、游兩人受託從泰國帶毒品回到台灣，他們接受指示，從泰國取得三條用洗面乳包裝的海洛因，估計黑市價近四百萬元，原本他們是擔任「空中飛人」的角色，即把毒品帶回台灣交給賴姓兄弟，就可領取三十萬元的「運毒費」，但兩人覬覦毒品可觀的利潤，決定「黑吃黑」。

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判決書指出，黃、游回台一下飛機就把手機關機分頭逃。賴姓兄弟急著找他們，黃先被找到，他對賴佯稱「游被人擄走了」。賴姓兄弟押著黃尋找游男。後來在員林市一間網咖找到游男，游、黃被帶到花壇一處宮廟，賴要二人把毒品「吐出來」。黃趁機打電話給其母親「我被綁走了，人在花壇某宮廟」。

彰化警分局員警到場發現黃、游兩人在宮廟內，雙方都稱「債務糾紛」，但黃、游偷偷告訴警方「事情不單純」，警方遂將二人帶回派出所，但兩人進派出所後，周邊出現大批「黑衣男」且越聚越多，黃、游兩人見自己「插翅難飛」，主動承認「我們受託運毒」，並交出三條用洗面乳包裝（毛重六九五公克）的海洛因。

判決書指出，黃、游運輸毒品入境後，占為己有，因其他運毒成員追討甚急，主動向員警坦承犯行，符合自首要件。此案因二人自首才得以揭發，因此判處二年八月徒刑；賴兄在台灣幫助運輸毒品處八年徒刑，賴弟竟為賺取不法利益，參與自國外運輸本案毒品入境犯行，且犯後否認犯行，判十六年徒刑。

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