酒客想帶出場遭拒╱7刀砍女公關血泊中逞慾 判無期定讞

消防救護人員將重傷張姓女子送醫搶救。（資料照）

2025/03/04 05:30

〔記者張文川／台北報導〕五十七歲男子陳冠霖，去年三月至台北市某酒店欲帶廿九歲張姓女公關出場遭拒，惱羞成怒持水果刀砍殺張女七刀，張女中刀倒地後，他竟跨坐在她身上指侵、吻胸，張女傷重不治；一審台北地院國民法庭認定手指未侵入私處，依加重強制猥褻故意殺人罪，將陳男判處無期徒刑、褫奪公權終身；二審、三審皆維持原判定讞。

判決指出，去年三月二日晚間六時許，無業的陳男獨自前往北市中山區某酒店喝酒，至張女晚間十時卅分上班後，陳男點檯張女陪酒，喝到隔日清晨八時許，陳男想帶張女出場遭拒，二人在包廂劇烈爭吵，店內人員聽到進入查看，驚見張女倒臥廁所，頸部、腹部及胸部有多處刀刺傷，血流如注，陳男不顧張女傷勢嚴重，竟打赤膊跨坐在張女身上吮胸、指侵私處，直到被人拉開才停手，張女送醫後因失血過多、傷勢過重不治。

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一審台北地院由國民法庭審理，陳男坦承殺人，但否認猥褻與性侵，律師主張他案發時因憂鬱症發作、酒醉，致辨識能力顯著降低，不知鑄下大錯。但醫院精神鑑定認定，陳男行凶時精神狀況無異常，乃衝動情緒下的「表達性攻擊行為」，也與智識、精神疾病無關。

國民法庭因此不採信辯詞，不予減刑，但認定陳男手指未侵入私處，不構成強制性交，依「攜帶兇器強制猥褻而故意殺人罪」論罪，審酌犯案手段殘忍，惡性重大且危害至鉅，亦未積極尋求賠償方案，未獲被害人家屬宥恕，量處無期徒刑。

二審高等法院考量陳未來出獄後可能再接觸酒精，復歸社會可能性不高，陳雖表達有意願賠償但並不積極，未顯悔悟誠意致使未達成和解，最終未獲被害人家屬原諒，故仍維持無期徒刑。最高法院駁回陳男上訴定讞。

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