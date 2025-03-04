詐欺犯假釋當車手 法官痛批重判

新竹縣新湖警分局員警上前表明身分，在超商前及時攔下擔任詐騙集團車 手的鄭男，起出150萬元贓款。 （新湖警分局提供）

2025/03/04 05:30

鄭男依詐欺取財未遂罪累犯 判1年8月

〔記者廖雪茹／新竹報導〕廿七歲鄭姓男子曾因詐欺取財案被判刑五年四月，假釋執行完畢卻未痛改前非，竟因缺錢花用再犯，新竹縣湖口派出所員警眼尖，見鄭男在超商內拍攝收據及證件，察覺有異，成功攔阻被害人面交一百五十萬元，並將鄭男當場逮捕送辦；新竹地方法院法官審酌我國詐騙集團橫行、司法判決對於詐欺犯罪量刑過輕等為人所詬病，實無需輕縱，將鄭男依詐欺取財未遂罪累犯判刑一年八月，以示懲儆。

員警眼尖 成功阻詐

新竹縣新湖警分局表示，湖口派出所員警去年十一月七日執行勤務，行經湖口市區，見鄭男於超商內拍攝收據及證件，形跡可疑，疑為詐欺車手，不久見鄭男與他人通話聯繫，並提及「確認過此處無裝設監視器」等語，遂機警跟監埋伏，果不其然，一名被害男子進入超商，交付鄭男用牛皮紙袋裝現金一百五十萬元，警方見狀隨即上前表明身分，及時攔下鄭男並呼叫支援警力到場。

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當下被害人尚不知遭詐騙，認為是正常投資，拒不配合警方。警方隨後在犯嫌身上起獲偽造工作證、假收據及贓款一百五十萬元，被害人才恍然大悟，明白自己已落入詐騙圈套。警方將鄭男依涉犯詐欺、洗錢防制法罪嫌移送地檢署偵辦後起訴。

新竹地院判決書指出，鄭男因犯加重詐欺等案件，二○二○年經法院裁定有期徒刑五年四月確定，二○二一年七月縮短刑期假釋出監付保護管束，二○二二年十二月執行完畢。

法官痛批，被告鄭男正值青年、有工作能力，卻不思依循正途獲取錢財，前已因加重詐欺案件經法院論罪科刑、執行完畢，竟因缺錢即重蹈覆轍參與詐欺集團犯罪組織擔任面交車手，冒名向被害人收取詐欺贓款以製造金流斷點，試圖加劇檢警機關查緝詐欺集團上游的難度，幸因警員察覺有異，將鄭男當場逮捕。

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