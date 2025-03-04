曾當網球國手、國家教練 是留美博士╱劉啟帆家族政商勢力大 跨足飯店、遊艇業

南投縣魚池鄉長劉啟帆遭檢舉自家飯店垃圾載至清潔隊，他強調，公所清潔隊長期收運區內所有飯店、餐廳垃圾。（魚池鄉公所提供）

2025/03/04 05:30

學者從政 形象清新是明日之星

〔記者張協昇／南投報導〕涉嫌將家族飯店垃圾運至公所潔隊隊丟棄，遭檢調傳喚交保的南投縣魚池鄉長劉啟帆，擁有留美博士學歷，曾任逢甲大學副教授，當年獲民進黨提名參選魚池鄉長，學者從政形象清新備受關注，未料卻因家族事業涉及公器私用，捲入貪瀆案，恐影響未來政壇發展，令地方人士不勝唏噓。

涉公器私用 地方人士唏噓

四十七歲的劉啟帆，其家族在地方政商勢力龐大，跨足飯店及遊艇等事業，除擁有日月潭畔湖景第一排的飯店及多艘遊艇外，其母親劉楊淑堯也曾任魚池鄉民代表會副主席，胞弟劉啟行更是現任魚池鄉農會理事長。

請繼續往下閱讀...

劉啟帆出身體育專長，曾當選亞青盃網球國手、世青賽國家教練，後來前往美國亞特蘭大學深造取得博士學位，返國後曾在逢甲大學擔任專任副教授及營運長。

二○一八年，他有意角逐鄉長，在家鄉成立體育會，推動體育相關休閒產業，深耕社區，獲得民進黨提名，打著教授從政光環，加上家族雄厚的基層實力，果然一舉當選鄉長，並順利連任，堪稱民進黨在南投政壇的明日之星。

劉啟帆涉案，地方人士認為過去雖有不少業者也將垃圾運至公所清潔隊丟棄，但劉啟帆身為鄉長，主管公所清潔隊業務，對於家族飯店廢棄物的處理應更加謹慎小心，不能因「蕭規曹隨」即便宜行事，未制止甚至讓家族事業垃圾運往丟棄，否則極易落人口實，引來公器私用的批評，甚至因而吃上官司。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法