遭檢舉家族飯店垃圾 直送清潔隊／魚池鄉長涉貪 夫妻交保

南投縣魚池鄉長劉啟帆遭檢舉自家飯店垃圾載至清潔隊，他強調，公所清潔隊長期收運區內所有飯店、餐廳垃圾。（擷自劉啟帆臉書）

2025/03/04 05:30

〔記者陳鳳麗、張協昇／南投報導〕民進黨籍南投縣魚池鄉長劉啟帆遭人檢舉，派車將其家族在水里及日月潭經營飯店的垃圾，載至公所清潔隊丟棄，南投檢方上週傳喚劉啟帆和其妻施怡真說明後，以涉犯貪污治罪條例和廢棄物清理法等罪嫌，分別以十五萬元和十萬元交保。

檢調拍到貨車收龍江、水沙連飯店垃圾送清潔隊

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據了解，魚池鄉長劉啟帆係遭人檢舉利用鄉長職務之便，疑似派人開貨車，將家族經營飯店所產生的垃圾，載至魚池鄉公所清潔隊丟棄。

南投檢調接獲檢舉後，展開調查和跟監，拍到貨車先至水里龍江飯店，再到日月潭碼頭水沙連飯店收垃圾，接著載至公所清潔隊丟棄。

檢調二月廿五日傳喚劉啟帆和妻子施怡真到案說明，檢察官複訊後，認為兩人涉犯貪污治罪條例、廢棄物清理法罪嫌，各諭知十五萬和十萬元交保，仍深入偵辦中。

事業廢棄物 規定須由環保公司清運

檢調人員指出，依廢棄物清理法規定，事業活動與其員工產生的廢棄物，都屬事業廢棄物，而飯店民宿、餐廳或小吃店所產生的垃圾、廢棄物，都歸類為事業廢棄物，依規定不能交由公所清潔隊清運，而必須由環保公司清運。

劉啟帆︰所有飯店餐廳垃圾 清潔隊都清運

劉啟帆澄清，所有飯店餐廳的垃圾，鄉公所清潔隊都會清運，也有不少業者會載垃圾到清潔隊丟棄，蕭規曹隨，並非只收自家飯店的垃圾，況且「對事業廢棄物」的認定模糊，畢竟日月潭是住商混合區，垃圾車可能誤收事業廢棄物，也沒有規定垃圾不能跨區丟，才將水里的垃圾順手載回魚池鄉清潔隊，希望南投縣政府提出具體解決辦法，才能避免類似狀況一再發生。

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