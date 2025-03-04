不服違停 車主打贏官司撤銷罰單

一位黃姓民眾在新北市中和區路邊停車遭開單，不服提出行政訴訟，台中高等行政法院認為，告發單位用法顯有違誤，判決原處分撤銷，免罰。（記者陳建志攝）

2025/03/04 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕一名黃姓車主將車停在新北市中和區路邊，遭警方依停在紅線開單告發，申訴後改開「在顯有妨礙他車通行處所停車」開罰九○○元，不服蒐證後提起行政訴訟，台中高等行政法院法官勘驗現場照片與Google街景圖後，認定並沒有妨礙他車通行，因此依「在顯有妨礙他車通行處所停車」開單，警方用法有違誤，判決原處分撤銷免罰。

非紅線、未妨礙他車通行 自己蒐證

黃某於二○二三年十一月三日晚間七點多，將車停在新北市中和區安和路，卻遭轄區員警依「在禁止臨時停車處所停車（在劃有紅線路段停車）」開單告發，黃民接到罰單不滿該處並沒有畫紅線提出申訴，結果改依「在顯有妨礙他車通行處所停車」開罰九○○元，因不服提起行政訴訟。

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黃某主張，停車地點旁是封閉的停車場，車子當時也未停在車道妨礙車輛通行，更無妨礙行人通行，舉發機關以「顯有妨礙車輛通行」的法條舉發，未符法律要件，應撤銷該罰單；台中區監理所則辯稱，黃某車子停放時，其部分車身已佔據車道，致該行向車道路面有所縮減，影響雙向車輛會車通行，確實有「在顯有妨礙他車通行處所停車」的違規事實。

不過，台中高等行政法院法官勘驗黃某蒐證的現場照片與Google街景圖後認為，黃某停放的位置沒畫停車格，但也沒畫紅線和黃線，當時車子依順行方向緊靠道路邊緣，距離中線尚有四．一七公尺，且其停放的前後方都畫有停車格，停車格寬度和他車子停放的寬度相近，當時路寬仍可供其他車輛通行。

此外，他車子停車地點旁為已遭綠色烤漆浪板封閉的處所，並無供車輛通行，可見車子停放在該處，尚未達顯有妨礙其他車輛通行經過的程度，因此依「在顯有妨礙他車通行處所停車」開單，認事用法顯有違誤，判決原處分撤銷。

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