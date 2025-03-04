台南國中生解剖 初判無可疑外傷

台南地檢署檢察官胡晟榮（中前者）到市立殯葬所對猝死的13歲男國中生進行解剖化驗。（記者王俊忠攝）

2025/03/04 05:30

疑在校遭霸凌、餵毒咖啡包

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市一名十三歲國中男學生於二月廿四日凌晨在家出現痙攣不適，被家人送醫，但於當天上午不幸暴斃，醫院診斷指「痙攣，未明示原因導致之心跳休止，疑似腦膜炎或毒藥物中毒」，男學生母親在臉書po文指兒子在校疑遭同學霸凌、餵毒咖啡包，引發社會譁然。昨天檢察官會同法醫解剖男學生遺體，初判無可疑外傷，已採集多部位檢體送交法醫研究所檢驗，會請法醫所加快鑑定速度。

採集毛髮、血液送驗

台南地檢署檢察官胡晟榮昨日偕同法醫師、警方在市立殯葬所對男國中生遺體進行解剖相驗。包括男國中生的父母、祖父等家人都到殯葬所確認死者身分、協助解剖工作，但男國中生的家長都未再向媒體有所說明。

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在完成解剖後，台南地檢署襄閱主任檢察官蔡宗聖說明，檢察官有調取死者在柳營奇美醫院的相關病例，並會同法醫師解剖複驗，初步認為死者身上無可疑由他人外力造成之傷勢；惟死者體內是否有其他毒藥物反應？法醫師已採集死者毛髮、血液及其他身體組織檢體送驗，仍須待法醫研究所鑑定報告出爐，才能確定死因。由於一般死因鑑定時間需長達一個月，南檢會協請法醫所儘量加快此案的化驗鑑定時間。

校長致哀 父母反應冷淡

昨天上午，男國中生的學校高姓女校長與校方人員也出現在台南南區市立殯葬所解剖室前、向國中生的父母與祖父等家人致哀，校長與國中生母親簡短慰問幾句話後隨即離去，與死者家人並未多說什麼。面對男學生校長的致哀，死者家人反應冷淡。

男學生的國中女校長（左二）現身向男學生母親（右一）致哀。（記者王俊忠攝）

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