約好地點 帶一歲多小孩出門掩飾 女毒犯竟推嬰兒車販毒

洪女將毒品海洛因放在嬰兒車外出交易。（民眾提供）

2025/03/04 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原警分局去年偵辦一起毒品案，經向上溯源，發現四十四歲的洪姓女子涉有重嫌，遂成立專案小組並報請台中地檢署指揮偵辦，跟監蒐證三個月，發現洪女將毒品海洛因放在嬰兒車內，以帶小孩出門做掩飾，從事毒品交易，初估每個月販毒不法獲利廿多萬元，專案小組幹員見時機成熟，當場逮捕並到其住家搜索，查扣海洛因、安非他命等毒品，依毒品危害防制條例罪嫌移送，洪女並於日前遭起訴。

警方跟監蒐證3個月逮人

警方調查，洪女居住於台中市后里區，平日以販賣一級毒品海洛因為生，因丈夫從事清潔工作，收入不穩定，全家經濟來源靠洪女販毒為主，洪女因知販毒為警方查緝重點，都以社群軟體開發客源，與客戶約好交易地點之後，再出門交易，以降低被警方查緝的風險。

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經警方跟監三個月蒐證，發現洪女販毒手法是將毒品藏在嬰兒車內，推著一歲多的小孩出門做掩飾，等毒蟲抵達後，再從嬰兒車內把毒品拿出來交易，當場銀貨兩訖，相當謹慎小心。

毒蟲抵達再拿出毒品交易

警方蒐證完備後，去年七月見時機成熟，在洪女交易後，當場將她逮捕，並持台中地方法院核發搜索票，前往洪女住處搜索，當場查扣海洛因一包、安非他命三包、毒品交易帳冊兩本、安非他命吸食器兩組、電子磅秤一台及行動電話一支等贓證物，詢畢後，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦，經檢察官認犯罪事證明確，洪女於今年一月被起訴。

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