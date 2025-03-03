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    首頁　>　社會

    供帳戶沒拿到酬勞 判4月 賠320萬元

    彰化縣張男將自己的帳戶提供給詐騙集團使用，沒拿到酬勞還判4月，賠320萬元。圖為示意圖。（資料照）

    彰化縣張男將自己的帳戶提供給詐騙集團使用，沒拿到酬勞還判4月，賠320萬元。圖為示意圖。（資料照）

    2025/03/03 05:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣張男將自己的帳戶提供給詐騙集團使用，陳男受騙上當，短短二天匯入三二○萬元，張男因幫助洗錢被判四月徒刑，他分文未得還被提民事求償，彰化地方法院認定張男幫助詐欺集團成員實施詐欺行為，造成侵權行為，應賠被害人陳男三二○萬元。

    判決書指出，張男自稱欠債十萬元，為了獲得酬勞，將個人的帳戶及提款密碼提供給一名叫「阿育」的男子，他透過TELEGRAM軟體聯絡對方，對方派一名叫「寶貝球」的人取拿，但自始至終張男沒拿到半毛錢。

    判決書說，受害的陳男先在YOUTUBE看到「阿育」下屬成員的投資訊息廣告，陳被引導到某LINE投資群組，佯稱可至指定網路投資平台進行投資等語，致陳男先於二○二二年十月十一日至十二日分三次共匯款三二○萬元至張男帳戶。

    被告張男在法庭上口口聲聲說「我沒有拿到半毛錢」，但法官表示，原告張男雖稱沒有收到酬勞，應該免除賠償責任，但該案張男幫助詐欺集團成員易於遂行詐騙犯行，致陳男受有三二○萬元的損害，是被告幫助詐欺集團成員實施詐欺行為，此為共同侵權行為，原告依民法連帶負損害賠償責任規定請求被告賠償三二○萬元，為有理由。被告既幫助詐騙集團成員詐騙原告，不論有無分得款項，均得償還全部款項。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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