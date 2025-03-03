警官：我國無臥底、線民相關法令

金山警分局表示，巡佐莊翼飛記過懲處，並調至石門分駐所。 （記者吳昇儒攝）

2025/03/03 05:30

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市金山警分局巡佐莊翼飛與毒品通緝犯同車被同仁查獲，卻宣稱對方是「線民」，要求同事放其一馬。一名林姓資深刑事警官指出，我國並沒有臥底相關法令，而通緝犯就等同是現行犯，尤其是須入監執行犯人，怎麼可能當線民，因此，莊員的說法恐難被採信。莊員的行為輕則涉嫌縱放人犯、重則涉犯瀆職罪。

通緝犯須入監 不可能當線民

林警官表示，很多民眾看完「無間道」等臥底港片，誤以為我國警方在偵辦黑道、毒品等案件，有合法的臥底，可能自行腦補出很多情況。實際上，我國並沒有臥底或線民保護法等相關法規，在合法合規的情形下，根本不可能出現明知對方有犯罪，卻縱放的情形。

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除非該起犯罪尚未完成，且警方已經在控制住犯案未遂的共犯，此時為了讓整起重大案件能夠持續偵辦，才會依規定通報給最高檢察署，獲得核可後，在能控制整個場面的情形下，讓共犯繼續執行任務。

沈姓資深警官舉例指出，曾經在偵辦一起大型毒品案件時，因提前抓到負責載運毒品及接送毒販的漁船船長，專案小組人員為了能順利逮捕到幕後首腦，並起獲大批毒品，決定將偵辦情況呈報給最高檢察署，經檢察官同意後，讓船長繼續出海運毒，最終成功破獲該大型運毒集團。

也有資深刑警表示，早年偵辦刑事案件，確實有同事會鋌而走險與這些罪犯長期接觸，因為容易打入核心，進而迅速破案取得績效，但也有很多人誤入歧途淪為共犯。一般的刑警並不會這樣做，就算有辦案需求，需接觸列管的特定人士，也會在事前或事後馬上報備以免引發爭議。

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