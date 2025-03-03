金山警查通緝犯 涉縱放人犯送辦

金山警分局表示，巡佐莊翼飛記過懲處，並調至石門分駐所。 （記者吳昇儒攝）

2025/03/03 05:30

警向帶隊官提議放人犯 稱可拿通緝犯交換

〔記者吳昇儒、徐聖倫／新北報導〕新北市警察局金山分局去年八月二十一日晚間接獲通報指出，有一名蔡姓通緝犯逃往轄區。警方立刻進行攔截圍捕，果然在萬里地區截獲開車的蔡男。未料，坐副駕駛座的男子莊翼飛突然出聲，表明自己也是警察，向帶隊官表示蔡男是「線民」，可以交出其他通緝犯交換。警方查證後，無法證實其說法，將蔡男解送歸案，並將莊員依法送辦。全案目前由基隆地檢署偵辦中。

通報，指一名蔡姓毒品通緝犯可能進入轄區，分局即刻派員在各大重要路口部屬，並設下路檢點。

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巡佐堅稱蔡男是他的線民

蔡男當晚九時許，駕車行經過萬里區玉田一帶時，被員警當場攔下，確認其身分後，準備逮捕。此時，副駕駛座的男子莊翼飛突然出聲表明身分，宣稱自己是金山分局巡佐，目前支援偵查隊辦案，堅稱蔡男是他的線民，正在協助自己辦案，還表示若是同仁缺乏查緝通緝犯的績效，可以一換一，隔天交出其他通緝犯讓同事交差。

帶隊官當場直接向分局長官報告此事，並連繫偵查隊長查證，莊男所言是否屬實，另先逮捕蔡姓通緝犯；分局查證後回應，支援偵查隊辦案的莊員並未通報，且通緝犯等同現行犯，應即刻逮捕，怎可當作線民，另也無法證實蔡姓通緝犯是否為「線民」，認定莊男涉嫌包庇通緝犯，一併請同仁將他帶回偵辦，金山警分局依法將蔡姓通緝犯歸案，另依涉縱放人犯罪嫌，將莊姓巡佐移送基隆地檢署偵辦。

金山分局︰該員記過調分駐所

金山警分局表示，該員已先調至石門分駐所，後續除接受司法機關調查外，另已依規定記過懲處。

據指出，新北市警局金山分局巡佐莊翼飛十年前就上過新聞版面，當時他因不滿街頭社會運動參與者洪崇晏號召包圍中正第一分局活動，在臉書建立「肉搜『洪崇晏』，路過他老家！」活動，還轉載洪男個資，被網友揪出，疑警方利用執法工具查詢個資。警方事後清查後，認定莊未用警政資訊系統查詢個資，但因言論不當，給予二支申誡處分。

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