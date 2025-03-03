彰化前議員洪柏葳淪車手 判1年5月

彰化前縣議員洪柏葳退出政壇淪詐騙車手，被判刑1年5月。 （資料照）

2025/03/03 05:30

任內因桃色糾紛退出政壇

〔記者張文川／台北報導〕卅六歲彰化縣無黨籍前縣議員洪柏葳，任內因爆出桃色糾紛而退出政壇，不料如今竟淪為詐騙車手，去年十一月他到新北市面交取詐款時，被新店警方當場逮捕，並查出他同日也在南投收取贓款；台北地院依加重詐欺既遂、未遂二罪，將他判處一年五月徒刑。可上訴。

洪柏葳於二○一八年當選彰化縣議員，任內卻爆出瞞著孕妻，與酒店女子親熱的桃色糾紛，後又被第二任妻子爆料勾搭理容KTV女服務生，洪隨後淡出政壇，未料卻淪為車手。

請繼續往下閱讀...

新北市七十歲劉姓婦人去年十一月在臉書點擊假投資廣告訊息，誤信高獲利等話術，先後轉帳、面交共三五○萬元給詐團，直到無法提領投資獲利，才驚覺上當，新店警分局雙城派出所接獲她報案，與劉婦合作於面交時埋伏，當場逮捕洪男與杜姓收水手。

警方清查發現，洪男當天還在南投縣立體育館門口，向同樣遭投資詐騙的游姓民眾收取五十萬元「投資款」，再趕至新北收取詐款。洪起初供稱從網路應徵工作，不知道是當車手，但他審理時改口認罪。北院法官調查洪男有詐欺、洗錢前科，考量他曾任民意代表，案發時是光電業務經理，須扶養父母與子女，依加重詐欺罪判刑一年三月、未遂罪判十月，應執行一年五月徒刑，共犯杜男判十月。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法