媳被控拉開車門嗆公公女友：見一次打一次／車有自動上鎖功能拉不開 判無罪

羅姓女子被控攔車、開門，恐嚇公公的方姓女朋友，但法院查證車輛具自動上鎖功能，最終判決羅女無罪。（示意圖，記者黃佳琳攝）

2025/03/02 05:30

〔記者王捷／台南報導〕羅姓女子被公公的方姓女友指控攔車拉扯，並在公公面前恐嚇她「見一次打一次」，台南地院審理本案時發現，被告公公的座車有自動上鎖功能，羅女不可能從外部打開車門，加上方女證詞矛盾，依此判決羅女無罪。

方女指控，案發時羅女的公公開車載她去大賣場，行經一處產業道路時，羅女先將車攔下，接著打開副駕駛座車門，拉住她的手威脅：「見你一次打一次！」方女之言造成她心生畏懼，事後就醫並向警方報案，全案移送法辦。

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檢方認定羅女的行為構成恐嚇罪，將羅女起訴。南院審理時調閱車籍資料，方女所乘轎車的車齡約十年，非廿、卅年前的老車，該款車的安全設備具有車門自動上鎖功能。

羅女公公的一名家人出庭證稱，曾開過該車，的確具備自動上鎖功能，當車輛啟動行駛後，所有車門自動鎖閉，必須由內部解除鎖定才能開門。 法官依此認為，如果方女說法屬實，羅女先攔車，再從車外打開副駕駛車門恐嚇，與車子的設備功能及證人的證詞不符。

如何開車門 證詞矛盾

法官並認為羅女公公與方女的證詞前後矛盾。方女在警詢時表示，羅女騎腳踏車擋住車道，迫使其公公停車，再打開車門拉住她的手；偵查時，方改稱羅女先與公公對話，再拉開車門；法院審理時，方又表示羅女突然衝到路中央攔車，再開門拉她。黃男於警詢時表示，不記得羅女是否騎腳踏車；偵查時改口稱，羅女騎腳踏車現身。

法官調查發現，案發後，方女還以通訊軟體傳訊羅女的公公，教他如何描述案情，此舉可能影響證詞的公正性，加上案發地點無監視器可調閱，也未找到目擊者或行車紀錄器畫面，缺乏客觀佐證，證人的證詞又不一致，檢方也未提出足夠的補強證據。南院綜合事證，依無罪推定原則判決羅女無罪。

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