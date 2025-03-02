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    首頁　>　社會

    媽在家猛拉K 5歲女兒驗出極高濃度毒品

    洪姓母親常在租屋處吸食K他命三級毒品，社工剪女童頭髮送醫院檢驗，竟驗出「極高濃度」的毒品反應。洪母被台中地檢署依妨害幼童發育罪起訴。（資料照）

    洪姓母親常在租屋處吸食K他命三級毒品，社工剪女童頭髮送醫院檢驗，竟驗出「極高濃度」的毒品反應。洪母被台中地檢署依妨害幼童發育罪起訴。（資料照）

    2025/03/02 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一名洪姓母親，常在租屋處吸食K他命三級毒品，警方搜索時查扣K他命與毒咖啡包，將洪女的五歲稚女交由社工安置，社工剪女童頭髮送醫院檢驗，竟驗出「極高濃度」的毒品反應，女童也童言童語地說：「媽媽抽K菸很臭。」台中地檢署將洪女依妨害幼童發育罪起訴。

    妨害幼童發育罪起訴

    起訴書指出，洪女與案發時未滿六歲女兒在台中市租屋同住，洪女卻於屋內吸食添加第三級毒品K他命的香菸；洪女後來另涉毒品案，被警方鎖定，警方於二○二三年三月廿日晚間搜索洪女租屋處，查扣K他命與毒咖啡各一包。

    警方拘提洪女時，擔心無人照顧女童，通報台中市家庭暴力與性侵害防治中心協助安置，該中心社工同年四月七日剪女童頭髮，送中山醫學大學附設醫院檢驗，每毫克頭髮竟檢出K他命濃度一一萬一八八一奈克，以及去甲基K他命濃度二六○六奈克。歐洲毛髮檢驗學會建議的K他命毛髮檢驗閾值是二○○奈克，女童頭髮的毒品反應屬於「極高濃度」，代表檢驗前的三個月內，毒品進入女童身體的暴露量極高。

    洪女另有一案遭到檢方偵查時，曾坦承在租屋處吸食K他命，但她在本案偵查時，卻辯稱是前夫的朋友在她的租屋處客廳吸毒，她還告訴對方，女兒在屋內，不要吸毒，但對方不聽，她沒有在屋內吸毒。

    女兒則告訴社工，媽媽會在廁所抽K菸，她覺得很臭會遠離；社工也證稱，到洪女的租屋處訪談時，在房間廁所聞到菸味。檢方認定，相關事證足以證明洪女罔顧女兒身心健康，在租屋處吸毒導致女兒受害。

    中檢表示，愷他命（K他命）毒品具成癮性與濫用性，對身體危害極大，女童對毒品的耐受力、代謝能力都低於成人，長期或慢性暴露在充滿愷他命的環境中，會危害身心健全或發育，將洪女依刑法的妨害幼童發育罪提起公訴。

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