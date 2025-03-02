行人地獄害命 男大生判關再判賠

安姓男大學生前年騎車在基隆市中山區中和路丁字路口，撞死穿越斑馬線的8旬陳姓老翁，基隆地院法院判安男須賠陳翁3名女兒慰撫金等合計共140萬餘元。 （記者林嘉東翻攝）

2025/03/02 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕安姓男大學生前年騎機車至基隆市中山區中和路一處丁字路口時，被控未禮讓行人，撞死穿越斑馬線的八旬陳姓老翁，刑事部分被依過失致死罪判刑十月；民事部分，基隆地院認為，安男未禮讓行人，與陳翁的死亡有因果關係，判安男須賠陳翁三名女兒慰撫金合計一百四十萬餘元。

路人二個月後肺炎等併發症亡

判決指出，安姓男大學生前年二月騎車到事發路口，被控撞及走在行人穿越道上的八十六歲陳翁，造成陳翁骨盆嚴重閉鎖性骨折併急性出血、右側遠端肱股骨折等傷，經急救二個月，仍因引發肺炎、急性腎損傷、慢性骨髓性白血病而死亡。檢方調查後，將安男依過失致死罪起訴，法院審理也認定構成過失致死罪，將安男判刑十月。

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與車禍有因果關係 判賠140萬

民事部分，陳翁的三名女兒向安男求償喪葬費、慰撫金等六百四十萬餘元，安男出庭抗辯，指稱陳翁在事故發生二個月後，因肺炎導致心肺衰竭死亡，陳翁的死亡結果與他行為間無因果關係。不過法院依醫院提供陳翁的病歷後認為，陳翁遭安男騎車撞擊，受有骨盆骨折併急性出血等傷害，經施以緊急血管栓塞止血後長期臥床休養，本易發生肺炎引起呼吸衰竭等併發症，後因罹患慢性骨髓性白血病，造成病況加重而死亡。

法院認為，安男騎車未禮讓行人的過失行為，與陳翁的死亡有因果關係，應賠償陳翁三名女兒喪葬費、慰撫金等合計三百四十萬餘元，扣除陳翁三名女兒已領取汽機車強制責任險兩百萬元後，安男還要賠償陳女等人合計一百四十萬餘元。

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