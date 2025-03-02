愛網購 客廳堆滿商品／住1樓竄火 父女逃不出亡

起火點位於堆滿雜物的客廳，死者親屬說，罹難的女兒喜愛網路購物，客廳因此堆積許多商品。（台中市消防局提供）

2025/03/02 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市南區一棟老舊民宅昨天凌晨起火，台中市消防局馳抵時，居民高呼有人受困，消防員破門而入，在一樓寢室與儲藏室，找到已無生命跡象的六十五歲林男與其卅二歲女兒，送醫不治；這場火燃燒面積約廿平方公尺，廿多分鐘就撲滅，但警、消發覺客廳堆滿雜物，初判是客廳起火引燃雜物，二人被濃煙嗆昏，雖距離一樓大門近在咫尺，仍來不及開門逃出。

死者的一名親屬說，父女從事服務業，其中罹難的女兒喜愛網路購物，客廳堆了許多網購商品。消防員發現也有不少其他雜物，以致加總起來把客廳堆到連走路都不容易。

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堆到連走路都不易

中市消防局指出，昨天凌晨二時許，該棟老舊公寓的一樓起火時，住在二樓的居民驚覺發生火警，叫喚住一樓的父女逃生，但未獲回應；消防人車抵達後，見鐵門深鎖，火舌濃煙從安裝鐵窗的窗戶竄出，立即啟動切割機破門。

疑第一時間就嗆昏

消防員於寢室找到父親，又於儲藏室內找到女兒，二人都已無生命跡象，可能在起火的第一時間就嗆昏，沒有明顯的逃生跡象，送醫急救均不治。

消防人員探勘火場時，大門進入是客廳，須穿越客廳才能抵達寢室與儲藏室，起火點位於堆滿雜物的客廳，警方懷疑父女從事資源回收工作，不過親戚強調，因為罹難的女兒熱衷網購，客廳才會堆滿各種物品。據指出，起火原因不排除是電線走火引發，確切起因正由台中市消防局鑑定釐清中。

火舌濃煙從鐵窗內竄出，消防員用切割器破門搜救。（台中市消防局提供）

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