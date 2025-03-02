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    首頁　>　社會

    「司法不是個人宣洩情緒的工具」女師誣告好友 檢引法律著作教誨

    廖姓女教師坦承犯行後，檢察官戴旻諺給她緩起訴，並希望她理解司法不是個人宣洩情緒的工具。（資料照）

    廖姓女教師坦承犯行後，檢察官戴旻諺給她緩起訴，並希望她理解司法不是個人宣洩情緒的工具。（資料照）

    2025/03/02 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市廖姓女教師與好友唐姓女子起爭執，廖女竟誣告唐女盜刷信用卡，被台中地檢署轉為被告後，廖坦承犯行，檢察官戴旻諺給她緩起訴時，特別引用法學教授黃榮堅的著作，以「雖然世界令人不滿，我們還是不能製造傷害」，對廖女闡述藐視司法的後果，並希望她理解司法不是個人宣洩情緒的工具。

    世界令人不滿 還是不能製造傷害

    檢給緩起訴 盼女師做回學子榜樣

    緩起訴處分書指出，廖女是小學教師，去年十一月與唐女相約赴泰國旅遊，把信用卡拍照傳給唐女，請對方代購機票，但兩人因細故吵架，取消旅遊，廖女索求機票退款未果，向警方誣指唐女盜刷她的信用卡，還提出刑事背信罪告訴；台中地檢署查出真相，將唐女不起訴，同時究辦廖女誣告罪。

    廖女承認犯行，向唐女道歉，唐女表示不追究，檢方給予廖女緩起訴處分，條件是支付公庫三萬元及參加兩場法治教育。

    不過檢察官認為廖女犯誣告罪很不應該，耗費上千字篇幅，援用台灣大學法律學院名譽教授黃榮堅撰寫的「靈魂不歸法律管：框架世界底下一個法律人的逃脫記事」及「刑罰的極限」兩本著作，教誨廖女。

    緩起訴書引著作內容「當不誠實成為一種現實文化…最嚴重的成本可能就是人心中的正義理念」，檢察官延伸說，廖女誣告就是不誠實行為，導致唐女背負犯罪嫌疑人身分，如果司法一時不查，唐女可能刑責加身，恐將質疑正義何在？

    戴旻諺還說，廖女誣告行徑影響諸多司法人員，檢察官要審閱證據與開庭，書記官要製作筆錄與書類，法警要站庭，錄事要寄傳票，郵差要送傳票，司法人員耗費時間，「被迫把人生浪費在一件被告心知肚明，根本不存在、毫無調查必要的誣告案」，此對司法人員與體制的侵害非同小可，也是對司法莊嚴與權威的藐視。檢方強調，司法不應該是個人宣洩情緒的工具，希望她重新做回學子榜樣。

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