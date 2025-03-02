教師夫妻為離婚官司纏訟5年／法官寫詩勸：安有一日是寧日？

苗栗地院法官李太正審理一對打了五年離婚官司的教師夫妻，做出准離判決，並援用古詩「恨愛不容，放下才能拾起」，甚至自己寫詩：「上千日子盡攻防，安有一日是寧日？」勸解二人。（資料照）

2025/03/02 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕不少民眾認為司法起訴或判決書詰屈聱牙、深奧難懂，但現今已有不少司法官認為，司法書類應貼近大眾，力求文書帶有情感或溫度，並能引發共鳴，彰顯法律價值。苗栗地院法官李太正審理一對打了五年離婚官司的教師夫妻，做出准離判決，案件還可上訴，他援用古詩「恨愛不容，放下才能拾起」，甚至自己寫詩：「上千日子盡攻防，安有一日是寧日？」勸解二人。

書類貼近大眾 更能引發社會共鳴

李法官也引用「聖經」哥林多前書指出，愛的真諦是「恆久忍耐又有恩慈、不求自己的益處、不輕易發怒、不計算人的惡」，並在判決書加註「法院的勸誡與祝福」，表示夫妻二人都是授業解惑的知識份子，卻在法庭互控攻防五年，剛學會走路的二歲兒，一晃眼已是國小學童，應該是盡情跳躍奔馳，努力迎向未來，卻不知心靈深處會烙下什麼樣的父母印痕？

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仇恨的父母很難給孩子真正的愛

李太正盼望雙方用冷靜的心，明白愛的真諦，希望二人能閱讀黎巴嫩文豪紀伯倫名詩「孩子」的全文，領悟雖不再是夫妻（判決離婚），卻還是父母，能明白「仇恨的父母很難給予孩子真正的愛」。

台中市二○一九年發生轟動一時的母子三屍命案，台中地檢署翌年起訴殺害同居人與雙胞胎兒子的陳宏嘉，檢方在起訴書上，也引述紀伯倫的名詩「孩子」，以詩中「你的孩子不是你的，他們是生命的子女，是生命自身的渴望」文句，闡述孩子不是父母的附屬品，父母無權用自身價值觀，剝奪孩子生存權的理念。

台南縣男子陳夆典於二○一八年，不滿余姓房東勸他勿在房間內抽菸，將余男殺害棄屍，台南地院合議庭判陳男無期徒刑，在判決書中引述電視劇「我們與惡的距離」的台詞「全天下沒有一個爸爸媽媽要花廿年去養一個殺人犯 」。

合議庭闡述，開庭時屢見陳男的母親旁聽，頻頻拭淚，法官盼望年輕的陳男，如有復歸社會之日，要做對社會有益之事，彌補自己對慈母與死者家屬的傷害。

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