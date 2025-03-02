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    首頁　>　社會

    掃墓釀火災延燒果園 公所判賠 欠缺給水設施 法官認為公所有責

    南投縣草屯鎮公所即因管理的公墓發生火災，延燒毀損一間農戶的網室木瓜園，南投地院判賠。圖為掃墓燒紙錢引發火災畫面，非此新聞事件。（資料照）

    南投縣草屯鎮公所即因管理的公墓發生火災，延燒毀損一間農戶的網室木瓜園，南投地院判賠。圖為掃墓燒紙錢引發火災畫面，非此新聞事件。（資料照）

    2025/03/02 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕二二八連假起進入掃墓季節，管理公墓的鄉鎮公所要小心防範公墓火災，南投縣草屯鎮公所即因管理的公墓發生火災，延燒毀損一間農戶的網室木瓜園，果農聲請國家賠償四四八萬餘元，南投地院認為草屯鎮公所未善盡管理之責，造成果園毀損，判賠七十四萬餘元。

    網室木瓜園燒毀 果農聲請國賠

    判決書指出，草屯鎮公所雖強調有開闢除草的防火巷，惟該防火巷路面寬度最寬約三．八公尺、最窄三．四公尺，不足以有效防免火勢延燒，難認已與相鄰地區設置適當之區隔。

    此外，公所未依殯葬管理條例規定，妥為設置給水設施，公共設施的設置有欠缺，極易因民眾燃燒金紙餘燼未能完全撲滅，引燃墓園雜草，致生火勢延燒附近土地，形成災損的事故，農民請求國賠於法有據。

    投院認為，網室修復費用經計算以七十四萬三千餘元為合理之費用，依此判賠。草屯鎮公所表示，農民果園是因公墓火災延燒受損，決定依判決的金額賠償。

    228連假 南投已有9起公墓火災

    該起草屯鎮公墓火災發生在前年二月下旬，疑因民眾掃墓焚燒紙錢，餘燼的火星吹散點燃公墓雜草，延燒到相鄰的網室木瓜園造成毀損，農民種的五百棵木瓜也因網室毀損發生病蟲害無法收成，向草屯鎮公所提出網室修復和木瓜損失的國家賠償。

    據了解，掃墓季節一到，公墓火災即明顯增加，以南投縣來看，二二八連假的第一、二天，就已發生九起公墓雜草火災。

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