公布住址、灑冥紙…私刑正義恐違法

台南市副市長葉澤山（右起）、教育局局長鄭新輝、國中校長昨說明國中生之死的查處情形，並公布被控餵毒的二位學生尿篩是陰性。（記者楊金城攝）

2025/03/01 05:30

〔記者楊金城／台南報導〕台南市林姓國中生死因不明，檢警已展開調查，因家長控訴林生在校遭霸凌及餵毒，引發社會關注。不少網友看到相關指控，即斷言曾與林生吵過架的女同學和國三學長是始作蛹者，有人竟然肉搜公布國三學長的住家門牌、女同學的住家也被人叫囂、灑冥紙，相關行為恐已違法；學校表示已報案，呼籲網友理性，不要以訛傳訛，造成親、師生不安。

警已展開調查 依法究責

台南市警白河分局長施宇峰也表示，警方受理報案後已展開調查，呼籲民眾不要「私刑正義」，否則依法究責查處不法。

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林生被指遭到罷凌、餵毒疑案，在網路社群引起熱議。有網友說，事件很離譜，太恐怖了，「太過份，這是殺人吧？」無法容忍校園霸凌。學校前天發出聲明後，又引來網友批評卸責，直指十三歲孩子一條活生生的人命，絕對不要、也不應該掩蓋真相。

校方的聲明，指外界關於此事件的各種揣測與傳言，已對該校師生造成極大恐懼及不公平，期盼各界勿再隨意轉傳或散播。校長說，考慮家長的感受，學校聲明後來有修改，對學生之死感到不捨與難過，學校立場與家屬站在一起，希望趕快釐清真相。

台南市副市長葉澤山表示，已請檢警盡速偵辦，檢方同意提前至在三月三日進行解剖，了解死者體內有無毒物反應。

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