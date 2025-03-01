國中生暴斃 2生被控餵毒 尿篩陰性

國中生由阿公（左）、阿嬤（右）撫養長大，他們對孫子驟逝十分傷心，希望查明死因。（記者楊金城攝）

2025/03/01 05:30

將擴大篩檢特定對象 檢警：盡快公布相驗死因

〔記者楊金城／台南報導〕台南市十三歲林姓國中生上月廿四日暴斃，林生母親上網控訴兒子在校遭霸凌、遭人「餵毒」，檢警已展開偵辦，決定三月三日解剖查明死因。台南市副市長葉澤山、教育局局長鄭新輝、學校校長及白河警分局長施宇峰等人均出面說明，表示之前與國中生有衝突的女同學和國三學長，尿篩都是陰性，尚無毒品入侵校園疑情，但將擴大篩檢特定對象，司法相驗出死因後也會盡快公布，給死者和大眾一個交代。

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在家突痙攣 送醫不治

醫：腦病或毒藥物中毒

林生是由經營私人宮壇的阿公阿嬤隔代教養，他因身體不適，上月二十日就醫後開始在家休養，二月廿四日凌晨突然痙攣，送醫不治，因身體無外傷，死因不明，醫診證明書上載述「痙攣，未明示原因導致之心跳休止，疑似腦膜炎或毒藥物中毒」。

林的生母稱，醫師抽血驗出體內有毒藥物中毒反應，進而指控兒子在校長期被霸凌，還被帶去廁所餵毒；林生父親也說，兒子不會碰毒，表示不少師生知道兒子被長期霸凌，曾被帶去廁所強灌不明物體；阿嬤傷心說，孫子死前顫抖大叫「阿嬤救我」，希望查出死因。

父母控 兒被霸凌、灌毒

黃偉哲：徹查釐清真相

學校及南市教育局聲明表示，學校全力配合檢警調查。不過林生母親PO網控訴後，許多網友批評學校卸責，並湧入市長黃偉哲臉書留言要求徹查真相；黃偉哲昨天表示，事件讓人感到遺憾與不捨，已要求徹查嚴辦，釐清真相向社會交待。鄭新輝也說，已協助校方盡速調查有無霸凌。

該校校長說，案生小學時就服用抗過動藥物，上國中後未再服藥，長期是老師關注的學生，但從未接到被霸凌的投訴，去年十二月案生曾出現噪動，老師建議就醫服藥，一月廿三日案生和女同學吵架，女同學告知國三學長找案生警告，學長坦承對案生口氣不好，經老師告誡制止。

四天前醫評估腦病變

來不及進一步檢查…

校長表示，家屬說案生常自言自語，不吃不睡，懷疑可能「卡到」，要進行宗教儀式，被老師勸阻；二月十七日上課時，案生出現認不得人、眼神難對焦、拿不穩筆等症狀，廿日至精神科就醫，評估腦部疑有病變，廿一日老師休假陪案生及家屬再度就醫，原本廿四日要安排進一步檢查，未料廿四日凌晨突然發病，急救不治。

國中生的診斷證明載述「疑似腦膜炎或毒藥物中毒」。 （取自國中生之母貼文）

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