江湖風光的代價 3/4人生都荒廢了

徐開喜去年開始製作影片，變身網紅。 （取自徐開喜網路平台，記者劉慶侯翻攝）

2025/03/01 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕傳統教育中，人們習慣仰望聖人傳記的完美敘事，藐視來自幽暗世界的真實講述。但當陽光下的說教變得蒼白無力時，有時犯罪者的自白，往往有著無可替代的真實性。

徐開喜當起網紅，有人擔心他會不會帶歪風向，尤其會讓時下崇尚所謂「江湖」的青少年迷濛了心智。不過有警界人士認為，徐開喜用了他人生逾四分之三的時間，廁身尺寸之地的獄所，也為他一再的犯錯，付出慘痛人生的代價，這才是真實的圖象。

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當然，徐開喜在影片中，以傲然之姿、當做功蹟一般地講述自己的越獄故事，是否妥適各有評論；但換一個角度看，他再善於翻越高牆、或是差辱政府大官，依然一次次被逮回，蜷伏於法律之下，在鐵籠內困頓五十一年。

每個人都只有一次人生，他把自己一生的四分之三都荒廢了，就算把自己的過去，拿出來吹噓，但事實上，出獄時已是年逾七十的耄耋老者。

出獄時 已無人知悉徐開喜是誰

影片中，也可看到他感嘆，因長時間服刑，從未善盡人子養老送終之孝，更和親姊分離半世紀，未能感受親情友愛之痛；甚至，出獄時已不知外面的社會，無人知悉徐開喜是誰，還被騙走友人給的三百萬元安家費。

徐開喜的短片，或可當作一種人生的警示教育。

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