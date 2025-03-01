徐開喜上演台版惡魔島 還嗆獄方別找了

徐開喜越獄十次、成功八次，史上無人能及。（取自徐開喜網路平台，記者劉慶侯翻攝）

2025/03/01 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕七年多前多倫多國際影展的首映片「惡魔島」，是一部傳記電影，講述多次越獄的男主角最後被送至四面環海、高崖峭壁的監獄「惡魔島」，但他仍運用機智越獄成功。徐開喜是名符其實的大盜，並非電影中含悲苦情之人，但他從曾被形容「蚊子也難飛出」的「火燒島」綠島逃獄成功，踏上台灣本土時還放話揶揄綠島獄所人員，從戲劇性的角度看，與「惡魔島」男主角也是不遑多讓。

徐開喜越獄十次、成功八次，史上無人能及，七十五歲之人，曾在監五十一年，也是罪犯中的極少數，且不僅綠島，號稱「天下第一所」的台北看守所也沒關住他，以致被人稱為「越獄大王」、「越獄奇人」或「傳奇逃犯」，可說一點也不誇張。

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「惡魔島」中的男主角，決定做出人生中的最後一博，自製浮具及冒險跳下險峻高崖，創下從該島逃走的首例；徐開喜沒有冒如此大險，但他被送至綠島監獄後，一九八一年間決定變裝脫逃，備妥假髮、女性衣物，裝扮成女子登上交通船，竟無人察覺有異，等到順利逃回台灣，還聯繫獄方嗆聲：「人在高雄了，不要浪費體力在綠島找了！」明顯道出他的自大自滿與囂張之姿。

徐開喜也曾從警備總部職訓第一總隊，也就是坪林管訓隊脫逃，依然是透過變裝，這次是變身軍人，光明正大地從正門離去，令眾人驚愕，許多人也因此被拔官。

還曾助穿山甲詹龍欄逃出北所

一九九四年間，徐與獄友蔡正鳳計畫從台北看守所越獄，用藥迷昏管理員，還放出惡名昭彰的「穿山甲」詹龍欄，三人脅迫控制值勤室的管理員，用棉被隔絕高壓電網，再用衣物製成繩索逃出北所。徐的驚人之舉，不僅促使監獄體系大變革，他的逃獄日還被訂為「所恥日」。

年紀大的「大盜」重回社會後，能做什麼？今外界想不到的是，徐開喜竟跟上時代潮流，在網路上玩得不亦樂乎，大方入鏡暢談和分享身邊生活大小事，和一些年少輕狂的回憶。他過去多次被捕時總是說：「我累了，想好好過日子了！」如今看來，這次是玩真的了。

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