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    越獄大王 改當網紅談人生

    徐開喜新近釋出的一支短片中，和長達50年未見的姊姊在機場重逢。 （取自徐開喜網路平台，記者劉慶侯翻攝）

    徐開喜新近釋出的一支短片中，和長達50年未見的姊姊在機場重逢。 （取自徐開喜網路平台，記者劉慶侯翻攝）

    2025/03/01 05:30

    75歲徐開喜 坐牢51年 成功越獄8次 甫出獄被騙3百萬 曾想不如回去蹲

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台灣犯罪史上排名第一的越獄大王徐開喜，現已七十五歲，算一算他總共坐牢約五十一年，其間越獄十次成功八次，出獄四年的他，如今搭上網路社群的時代潮流，拍攝短影片翻身成為一名網紅，淡淡的以生命講述昔日的錯途妄為，也不避諱地細數個人「越獄史」。

    徐開喜自去年十一月開始製作影片，有專屬團隊協助錄製剪緝播放，數個月下來，已播出廿九支生活短片，超過五十萬人點讚，可說已在網路平台上佔有一席之地。

    影片中的徐開喜，身形保持削瘦、眼睛有神，在其釋出的幾支約三分鐘左右短片中，喜歡戴著牛仔帽，看似想抓住六○年代的牛仔情懷；他非創作型網紅，內容大多是生活瑣事，或回憶往日的點滴。

    在這些短片中，他提到四年前出獄後，曾有半年時間無法適應外面社會的生活，還被人騙走三百萬元，沮喪地多次想起熟悉的監所生活。種種已被獄所制式化的生活，頗值得現下一些犯罪者深思反省。

    犯罪人生 親人遠颺

    姊弟50年後重逢 相擁淚噴

    新近釋出的一支短片中，他去桃園機場迎接長住美國的兩位姊姊，姊弟已五十年未見，如今都已是髮蒼齒搖之齡，但兩位姊姊出海關時，徐仍一眼認出，相擁淚噴下，盡訴徐開喜因為輕狂妄為的犯罪人生，致親人遠颺、無從相見，現今一見可能已是最後一面，讓他反覆交錯著喜悅與哀傷的情緒。

    據警方資料，徐開喜出生於台中，十四歲就加入幫派，犯行不斷，常進出監獄。後來還加入專門搶劫銀樓的董恩典犯犯罪集團，成為驚動社會的珠寶大盜，八○至九○年代，在各地犯下多起銀樓搶劫案，統計超過五十件。

    疑因看了太多武俠小說，總是充滿想像的徐開喜，服刑期間，只要出現讓他「不爽的事」就興起逃亡念頭，最後居然創下八次越獄成功的空前紀錄，令許多的獄政軍警及官員拔職掉官，時任法務部長的馬英九也難堪不已。

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