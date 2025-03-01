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    首頁　>　社會

    《新竹》1票30萬 竹市農會爆賄選3人交保

    2025/03/01 05:30

    〔記者黃美珠／新竹報導〕三月是全國各基層農會理監事改選競爭最激烈階段，新竹檢調警週四（二月廿七日）同步鎖定新竹市農會、新埔鎮農會、以及芎林鄉農會的理監事和會員代表選舉賄選疑雲發動搜索、拘提以及約談。其中新竹市農會理監事改選，現金買票行情每票高達六位數字、卅萬，檢方訊後裁定鍾姓、黃姓兩名被告各十萬元交保，另名楊姓被告十五萬元交保，全案擴大偵辦中。

    新埔、芎林農會傳現金買票或送禮

    竹檢表示，前述三案以新竹市農會的賄選層級最高、賄款金額也最多。鍾姓被告為了掌握絕對多數的理事席次，涉嫌夥同楊姓、黃姓支持者，以一票卅萬，分前金、後謝方式現金買票。檢方裁定鍾姓、黃姓各十萬元交保，楊男十五萬元交保。

    新埔鎮農會、芎林鄉農會則是會員代表選舉階段爆發現金買票或送禮賄選。其中三姓男子被控涉嫌在新埔農會，以每票五、六千元不等金額買票，對於關鍵票數還另外加贈洋酒。檢調警通知三姓男被告和十三名證人到案說明，檢方向法院聲押三姓男子未成，法官改裁十萬元交保。

    檢方另掌控芎林農會有人以每票兩千元的「交通費」，「刺激」會員出席投票，拘提溫姓被告也傳喚黃姓、房姓兩名被告，三人經檢方訊後裁定溫男十萬元交保，黃姓、房姓兩人則請回。

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