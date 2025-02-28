生技界美魔女 涉跳槽洩密前東家資料 起訴

義守大學生物科技學系教授楊智惠素有「生技界美魔女」之稱。 （資料照）

2025/02/28 05:30

〔記者吳昇儒／台北報導〕前義守大學生物科技系教授楊智惠因保養得宜，有生技界美魔女之稱，轉入業界後原任職於三顧生醫董事長及樂迦公司執行長，卻涉與老東家兩名同事共謀，將重要資料重製帶至新東家使用。還涉嫌將三顧公司產學合作的資料，提供給自己指導的博士班研究生。台北地檢署昨依營業秘密法等罪，將楊女等人起訴。

涉與老東家兩同事共謀

二○二二年七月間，當年四十五歲的楊智惠因與三顧公司副董事長陳宗基因為公司經營、管理方式發生爭執，辭去董事長職務，同年九月再辭去樂迦公司職務。隔月前往超基因生技股份有限公司擔任董事及部門主管。弔詭的是，該公司原名再生緣公司本來經營臍帶血保存業務，重組改名為超基因生技公司，在楊加入後，業務瞬間拓展至免疫細胞，與楊的老東家高度重疊。

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三顧及樂迦公司事後發現，楊在離開公司前，拉攏兩名資訊管理幹部，分次前往新公司，還指示董姓主管將原公司檔案、電子郵件及公務筆電內資料備份，交給她使用，董隨後也到新公司任職。

兩人發現當初備份資料有疏漏，董便請仍在樂迦公司資訊部擔任鄭姓專員幫忙，鄭事後也加入團隊。

事後超基因公司聲明，公司技術遠高過三顧，強調沒有竊取對方營業秘密必要。

三顧公司後發現委託義守大學進行「不同來源細胞層片之可行性與效能」的檢測計畫的資料，被楊請不知情員工將實驗報告文字及數據等重製後，提供給她指導的博士班鄭姓研究生完成論文。

楊女遭調查時一度稱調查官執行拘提程序不合法，導致扣案手機及筆電無證據能力等，但檢察官調查後認為執行拘提程序合法，認定楊、董、鄭等人涉犯營業秘密法等罪將三人起訴。

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