明仁會是黑幫中極惡 警署打擊重點 掃黑都有成員落網

余正煌與黑道分子熟識，且都與吸金案有關，檢調將釐清二人間有無不法。（讀者提供）

2025/02/28 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕新竹市調查站調查官余正煌涉擅查個資，檢方諭令三十萬元交保候傳，同案另一被告陳誌全竟是竹聯幫明仁會分子，甚至傳出余與任職總統府侍衛室的女軍官女友，向陳借款投資失利，余、陳關係爆光後，引發議論。

竹聯幫明仁會因行事高調囂張，在多個縣市插旗擴大勢力，且一再涉入槍砲、暴力恐嚇、博弈、詐騙等多案，已被警政署列為重點打擊對象，近一、兩年來，每一波全國掃黑專案行動，都有明仁會分子落網，堪稱是「黑幫中的極惡」之一。

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最令人印象深刻的事件是，前年三月間，明仁會在台北市知名星級飯店舉辦大型春酒，不僅飯店外停滿超跑名車，還找來超過一五○名旗袍辣妹助陣，囂張的行徑已形同公然挑釁警方，引發警方高層震怒，展開強勢掃蕩。

此一事件也讓政府發覺，可供警方約制黑道的法令不足，隨後緊急在「組織犯罪防制條例部分條文修正案」中，新增所謂的「明仁會條款」，規定只要明示或暗示自己是黑幫，在公共場所聚集三人以上，經警方舉牌三次不解散者，就構成犯罪，最重可判刑三年、併科三百萬元罰金；該條款已獲立法院三讀通過實施。

警方人士說，明仁會成員在各幫派中，作風相對剽悍，常涉及槍、毒、詐與暴力案件，尤其毒品案，對我國治安危害甚大，因此會持續究辦該幫會違法犯行。

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