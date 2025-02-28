調局追查 余正煌是否用職權助黑幫不法

余正煌與黑道分子熟識，且都與吸金案有關，檢調將釐清二人間有無不法。（讀者提供）

2025/02/28 05:30

調查官好友竟是竹聯幫明仁會分子 同案交保

〔記者吳昇儒／台北報導〕檢調追查新竹市調查站調查官余正煌涉擅查個資，及與其女友投資虧損約九三○萬元案時，除一併偵辦前銀行員陳柏銓涉嫌違法吸金，還傳出檢調發現，也捲入本案的余正煌友人陳誌全，竟是竹聯幫明仁會分子，甚至余與任職總統府侍衛室的軍官女友，向陳借款投資失利。余員與黑道分子熟識，且都與吸金案有關，檢調將進一步釐清二人間有無其他不法情事，包括余有無利用職權暗助黑幫、或找黑道討債等情。

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針對余員涉案，調查局表示，獲報余員涉入案件，就主動分案調查釐清事實，報請檢察官指揮偵辦，另近將召開考績會，從嚴議處，一切依法處理，勿枉勿縱。

檢調追查，陳柏銓於二○二○年間，聲稱每十萬元為投資單位，每十天可獲得八％利息招攬客戶，吸引國防部軍情局軍官侯俊榮等人加入投資，侯男將訊息分享給曾當過「莒光日」主播的范姓學妹，范女的男友是余正煌，范等人也拿錢投資，初估陳柏銓吸金金額逾五千萬元。

余涉擅查個資 吸金男檢舉

後因陳柏銓付不出約定報酬，衍生多起訴訟糾紛，陳則懷疑並檢舉余正煌運用職權違法查個資，調查局報請台北地檢署指揮偵辦。

檢調追出，除侯男等人投資受損，全案也有陳誌全的身影，約談到案後將陳誌全三十萬元交保，正進一步釐清陳是否曾委請余正煌查個資、或受余委託，幫忙向吸金主嫌討債？余、范等人與陳誌全的互動或資金往來有無不法等。

不過，昨天也有明仁會幹部否認陳誌全是該幫成員，表示陳誌全是否曾短暫加入公司、或假明仁會之名在外走動，要再了解。余正煌否認涉入吸金不法，供稱自己在吸金案中是受害人，但承認進入系統查詢個資。

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