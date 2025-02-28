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    死刑門檻拉高 預謀殺3人無悔意仍恐判死

    高雄連環殺人碎屍案，凶嫌張介宗大嫂黃婦最後身影也是消失在「分屍公寓」前。 （記者黃良傑翻攝）

    高雄連環殺人碎屍案，凶嫌張介宗大嫂黃婦最後身影也是消失在「分屍公寓」前。 （記者黃良傑翻攝）

    2025/02/28 05:30

    〔記者林嘉東、吳昇儒／台北報導〕檢警偵辦高雄連環殺人碎屍案，掌握的證據包括凶嫌張介宗住處有三名受害婦人血跡、起獲兩把凶刀，監視器畫面顯示三人進入張男住處後未再走出、張男陸續將「東西」投河、以及陸續尋獲三女屍塊等，應足以證明張男連殺三女。法界及資深刑事人員認為，透過這些間接證據的堆疊，應可充分還原案發現場及凶手犯行，不難說服法官認定張男殺人的心證，加上張男無精神異常、明顯預謀犯罪、有謀財動機、犯後態度不佳，毫無悔意等，即使現今判決死刑門檻大幅拉高，本案仍有極高可能性會判死。

    資深刑警表示，過去曾有殺人案找不到屍體，法院最後仍判決被告無期徒刑案例，本案情況比找不到屍體要明確得多，除案發現場張男住處的血跡噴濺、張住處起出被害人血跡凶刀、陸續丟棄可疑屍塊過程被拍到，最關鍵的是三女的部分屍塊已尋獲，從認定凶手有無犯案這部分來看，幾乎已無疑義，未來審理時法官檢視證據後，理應會做出殺害三女的判決。

    至於量刑，部分法界人士認為，依目前顯示的證據、犯案手法與凶殘性、可能的殺人動機、犯後態度等，落點若非死刑、也應是無期徒刑，會從輕判處有期徒刑的可能性不高。

    另一方面，通常這類案件會論及精神鑑定，但以凶嫌犯案前常去公園大放厥詞、落網後異常冷靜來看，會被認精神異常的可能性略低，頂多認為有反社會人格等情，法律上，此部分理應不影響量刑時考慮從輕。

    不過北部一名司法官分析，死刑是剝奪生命的最重刑罰，要有強有力證據，現行證據仍屬間接證據階段，也缺乏明確的張男犯案動機，他認為，目前情況不代表缺乏犯案動機，就不能認定殺人罪，但是否判死則難說。

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