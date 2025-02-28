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    首頁　>　社會

    張介宗吃好睡好 看守所不與人互動 冷血異常

    根據看守所回報，張介宗幾乎不與人互動交談，每天正常吃飯睡覺，顯見其冷血程度異於常人。（資料照）

    根據看守所回報，張介宗幾乎不與人互動交談，每天正常吃飯睡覺，顯見其冷血程度異於常人。（資料照）

    2025/02/28 05:30

    殺人魔不認罪 檢︰證據足夠 儘速偵結

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄碎屍人魔張介宗涉殺害分屍三名婦人命案，最早遇害的大嫂頭顱昨天也現蹤，幾乎可確定三人都遭張介宗殺害分屍，不過張介宗落網後，始終否認殘殺並分屍兄嫂黃女三人，連羈押在看守所內，張介宗幾乎不與人互動交談，吃得下、睡得著，顯見其冷血程度異於常人。

    檢察官見張介宗態度強硬且囂張，偵查策略早已決定將他「晾在一邊」，指揮警方先完善手中事證；隨著被害三人遺體殘骸陸續被發現，檢方預計近日展開借提問訊，即使張介宗仍不認罪，但目前手中證據已足夠定罪，不排除儘速將案件偵結，並向法院求處死刑，以昭社會公義。

    由於檢方曾聲請禁止張介宗在看守所讀報看新聞，但法官認為不會影響案件偵辦二度駁回檢方聲請，檢方不憶測張介宗是否已知曉受害三人殘骸均已尋獲。

    張介宗五日落網後，始終緘默不吐實，檢警十日押解身材瘦小的張介宗進入所住公寓，進行搜索及鑑識，時間長達五個半小時。張進屋後被安排坐在客房內，據轉述，張嫌面無表情，不發一語淡定坐著。

    根據看守所回報，張介宗幾乎不與人互動交談，每天正常吃飯睡覺，完全沒有寢不能寐的跡象，顯見其冷血程度異於常人，檢方將首度借提他外出問訊，一次把這段時間搜集到的事證攤開，看他如何再能自圓其說。

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