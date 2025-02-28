高雄連環殺人案》找到凶嫌大嫂頭顱 殺3女證據鞏固

高雄連環殺人碎屍案，凶嫌張介宗大嫂黃婦最後身影也和林婦、張婦一樣消失在「分屍公寓」前。 （記者黃良傑翻攝、資料照）

2025/02/28 05:30

撈76屍塊 最後一塊拼圖尋獲 專案小組︰死者浮出來申冤

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄連環殺人碎屍案件昨有重大突破！民眾於高雄港廿六號碼頭岸邊，發現一包塑膠袋疑裝骨骸報警，警方打開後確認是一顆頭顱，立即送往殯儀館相驗，緊急鑑定DNA後確定是凶嫌張介宗的大嫂黃婦。最早遇害的黃婦頭顱找到，張介宗涉及三件分屍命案蒐證，完成最後一塊拼圖。

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高雄港撈獲頭顱 鑑定證實

該頭顱被包在不明塑膠袋內，頭骨沒有皮肉、頭髮，也無人體組織，但還有牙齒、舌頭，初步外觀辨識不出是誰，緊急送殯儀館由法醫研究所優先採驗DNA，確定是去年十一月廿九日失蹤的張介宗兄嫂黃婦（七十五歲），她的家人於去年十二月十五日報案協尋，警方發現黃婦最後出現的地點，也是在張介宗前鎮的「分屍公寓」前。

大嫂最後身影 也在分屍公寓前

檢警專案人員透露，研判兄嫂黃婦是最早遇害，而且距今已三個月，又一直未打撈到黃婦的屍塊，原不抱希望，也擔心提訊張介宗時，恐以大嫂「失蹤」又非「死亡」搪塞，難以令其認罪。黃婦頭顱的出現，專案小組忍不住說「這是死者浮出來申冤」。

連環殺人碎屍案發後，警方歷經十六天打撈，總計尋獲七十六塊屍塊，其中有卅八塊是林婦殘骸，二塊是張婦的屍塊，最早遇害的兄嫌大嫂黃婦頭顱找到，張介宗涉及三件分屍命案，幾可宣布破案。專案小組已把殺人碎屍、棄屍相關事證，完整且堅強鞏固，至於涉殺害林、張婦的「動機」，專案小組不排除朝性侵、財殺方向偵辦。

專案小組經過兩次搜索，調閱上萬段路口監視畫面，查扣沾有林婦、張婦生物跡證的兩把凶刀，又成功比對出林婦的兩屍塊上，吻合牛排刀不規則的鋸齒工具切痕，以及剪刀上張婦的皮屑，卻獨缺張嫌大嫂黃婦的「死亡證據」，也在昨天終於出現，形同連續殺人碎屍案的最後一塊拼圖。

據悉，專案小組尚未提訊凶嫌張介宗，在未尋獲黃婦遺骸之前，檢方也還未對失蹤三婦人開出死亡證明書，這次尋獲的頭顱送驗證實是黃姓大嫂，後續是否會在繼續進行打撈作業，將由檢察官視狀況指揮。

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