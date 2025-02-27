兒殺警坐爽牢 易淑寬列被告請回

資深藝人易淑寬移送桃園地檢署複訊後，獲無保請回。（記者余瑞仁攝）

2025/02/27 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕資深藝人易淑寬的獨子易寶宏，二○一四年犯下台北市夜店殺警案被判刑九年入監，從台北監獄移往台東武陵外役監服刑後，去年多次休假返家時外出飲宴還PO網，惹議後，法務部長下令徹查，易男也被移往花蓮監獄服刑。全案除行政調查，桃園地檢署也分案追查有無不法情事，前天指揮廉政署將易淑寬及北監三名承辦人員列為被告帶回調查，因查無具體行收賄證據，四人複訊後均請回。

北監三承辦人也列被告

易寶宏在台北監獄服刑時，三度申請外役監，遴選審查被打回票，第四次申請時獲准移往外役監。事件爆發後，矯正署調查發現易男曾有施用毒品紀錄，但第四次申請外役監審查評分表中「再犯風險」欄，承辦人員未勾選毒品前科，形同保送外役監，相關承辦人員因此遭行政處分，並函送廉政署調查，廉政署旋即報請桃檢指揮偵辦。

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檢廉蒐證年餘，不排除有走後門關說情事，其中二名證人與易淑寬及北監人員有交集，不過被告到案後，均否認有行、受賄等情。

桃檢肅貪組檢察官前天指揮廉政署兵分七路搜索，易淑寬位於新北市林口區的住處也遭搜索，檢廉同時約談易女與北監三名調查分類科、總務科人員到案，易寶宏以及另一男一女則列為證人約談到案，複訊後全部無保請回。

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