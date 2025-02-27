５度派同車手面交 詐婦２千萬

警方當場逮捕身材豐腴的高姓女車手。（警方提供）

2025/02/27 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市戴姓女子誤入假投資股票群組，短短三個月內被騙二千萬元，她分五次面交的車手，竟是同一名身材豐腴、體重約八十公斤，被稱為「棉花糖女孩」的高姓女子，警方與戴女合作設下請君入甕之局，埋伏拘捕第六度出面取錢的高女，台中地檢署依涉詐欺罪嫌重大聲押獲准。

被害人指證棉花糖女孩取錢

台中市第六分局昨天公布此詐欺個案，戴女去年底加入一個投資的LINE群組，她卻不知該群組是詐騙集團設立，騙徒扮演客服、投資專員，以股市不敗話術「低買高賣」邀約投資，去年底至今年二月間，戴女前後五次以面交方式，交付兩百萬元至五百萬元給車手，合計二千萬元。

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戴女卻見獲利款項沒有入帳，與親友討論驚覺被騙，憤而報案，配合警方設局拘捕車手，詐騙集團為博取戴女信任，前後六次都派遣同一女車手與戴女面交，不過，前五次都約在夜間燈光昏暗的公園內，戴女看不清對方容貌，僅依稀記得是名身材豐腴的「棉花糖女孩」。

警方根據此特癥鎖定目標，本月廿一日埋伏在交款的世貿公園，拘捕第六度取款的高姓女車手（三十七歲），她供稱缺錢，在網路上看到兼職打工訊息，才會自高雄專程北上台中，進而被詐團吸收當車手，警方將她依詐欺取財罪法辦，中檢聲押高女獲准，檢警持續追緝上游詐團。

中市警局六分局長周俊銘表示，去年該分局緝獲詐欺車手一四七人，緝獲率突破九成，「相當於十個車手就有九個半被抓，剩下半個也在進監獄的路上」，他強調，投資詐欺有二個重要特徵，其一是加入設置者不明的群組，其二是用話術讓被害人交出錢，讓身分不明的人操作投資，民眾切勿上當。

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