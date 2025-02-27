控林智堅論文抄襲 調查官余正煌涉偷查個資 50萬交保

調查局新竹市調查處調查官余正煌。（讀者提供）

2025/02/27 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕前證券營業員陳柏銓等人被控以投資金融商品名義吸金數千萬元，檢警獲報發現，曾控告前新竹市長林智堅輪文抄襲的調查官余正煌，與在總統府侍衛室服役的女友范綾玉也委由陳等人投資，並發生虧損，范女另還衍生民事官司，未料，余疑為了找人負責，涉利用調查局內部查詢系統，擅查他人個資；台北地檢署前天指揮調查局台北市調查處發動搜索，昨訊後依違反個資法，諭令余正煌五十萬元交保並限制住居、出境及出海。

女友投資虧損近千萬

此外，檢方另依違反銀行法、刑法詐欺等罪嫌，諭知陳柏銓限制住居、出境及出海，涉向「學妹」范女分享陳柏銓投資訊息的軍情局軍官侯俊榮，同樣涉違反銀行法及詐欺等罪，原本六十萬元交保，因籌不出錢，降至十萬元交保，侯妻顏敏蕙亦十萬元交保；參與投資的余正煌友人陳誌全，則涉違反個資法卅萬元交保；范女為證人訊後請回。

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調查局昨表示當初獲報後即主動報請檢方偵辦，近期將召開臨時考績委員會，從嚴議處。

余正煌幫出頭 承認犯行

據了解，范女疑因這起投資案損失九百多萬元，事後還與侯男鬧上法院，侯當時在法庭指稱，因陳柏銓聲稱協助大戶操作績效良好，大戶為達感謝，將名下可轉換公司債的額度分配給陳，還說閉鎖期過後，即可取回本金並有高額獲利，他才會與范女分享，余及陳誌全獲知後也透過范女向陳投資，未料，陳竟以住院、帳戶遭凍結、金管會管制等理由拖欠。

檢調調查發現，侯不單純是投資者，他與陳兩人同樣涉有吸金及詐欺嫌疑，另外，余正煌疑為了找人負責，曾利用職務之便，以調查局內部系統擅查他人個資。

檢調前天前往余等被告住居處，及余正煌目前任職的新竹市調查站辦公座位搜索，據悉，余正煌已坦認有擅查個資行為，但目前尚無證據顯示他有涉入吸金、詐欺行為，檢調將持續釐清。

余正煌在二○二二年間指控林智堅涉抄襲其台大碩士論文，並控告林違反著作權法，經台北地院安排雙方調解成功，余撤告，林則同意捐給公益團體卅萬元，官司落幕。

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