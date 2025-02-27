家中開冷氣藏屍6年／母中風住院 愛女乾屍曝光

瑞芳警分局前天接獲社工員通報，七十多歲的彭姓婦人的四十多歲女兒已死亡六年餘，迄今尚未下葬，還陳屍家中；警方獲報趕抵，果然看到彭婦的女兒陳屍臥房。（資料照）

2025/02/27 05:30

社工關心女兒 母才吐露

〔記者吳昇儒、林嘉東／新北報導〕新北市瑞芳區李姓女子六前往生陳屍家中，李母不捨愛女離世，每天以中藥擦拭女兒身體防腐，再把女兒陳屍的臥房門窗緊閉，打開冷氣廿四小時維持室內低溫防止遺體發臭，就這樣伴隨女兒遺體六年；近來李母因中風住院，社工員昨關心她女兒去處，是否需要代為照料？李母才透露愛女已死亡六年，遺體還躺在屋內，嚇得社工員趕緊報案；警方獲報趕往查看李女已成一具乾屍，報請檢察官相驗後將解剖釐清死因。

臥房宛如冰庫 無惡臭味

據指出，警方走進李女陳屍的臥房發現氣溫極低，宛如一間冰庫，李女雖已成一具乾屍，身上卻聞不到腐敗惡臭味；由於李女遺體保存完好，身上並無任何致命外傷，檢察官相驗後決定擇期解剖釐清死因。

請繼續往下閱讀...

瑞芳警分局前天接獲社工員通報，七十多歲的彭姓婦人有一個四十多歲的女兒已死亡六年餘，迄今尚未下葬，還陳屍家中；警方獲報趕抵，果然看到彭婦的女兒陳屍臥房，趕緊報請檢方指揮偵辦，先將李女的遺體冰存在基隆市立殯儀館，聯繫母女親友及訪談鄰居了解母女生活作息。

警方調查，七十多歲的彭婦在先生往生後與愛女相依為命，兩人住在新北市瑞芳區四腳亭一處老舊公寓四樓，彭婦靠政府老人年金與補助金度日，李女則無業，成日都待在家中上網打電動，鮮少出門，在鄰居眼中母女感情很好，李女生前未投保鉅額保單，李母並無殺人動機。

老人年金支付冷氣開銷

彭婦則告訴警方，女兒可能罹患糖尿病後沒去看醫師，六年前才病故身亡，她因不捨女兒離世，每天以中藥擦拭女兒遺體防腐，再把女兒的臥房門窗緊閉，打開冷氣廿四小時維持臥房低溫防止遺體發臭；冷氣開銷則靠政府每月老人年金等補貼金支付。

記者走訪鄰居詢問這對母女平日作息，鄰居表示，母女感情很好，兩人都一起出門，走路還手牽手，只是近年只看到彭婦，未見李女外出多年；至於，是否聞到母女住處傳來臭味，鄰居回稱：「沒聞到什麼怪味道。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法