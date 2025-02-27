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    首頁　>　社會

    18歲毒駕撞死人 殺人罪起訴殯二代

    白翊辰吸毒後無照駕駛BMW轎車，撞飛70多歲退休的葉姓公務員，又輾過對方肇事逃逸，中檢依殺人等罪名起訴。（資料照，記者許國楨攝）

    白翊辰吸毒後無照駕駛BMW轎車，撞飛70多歲退休的葉姓公務員，又輾過對方肇事逃逸，中檢依殺人等罪名起訴。（資料照，記者許國楨攝）

    2025/02/27 05:30

    吸喪屍煙彈 無照撞人不停 加速輾死

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市十八歲男子白翊辰，是殯葬業第二代，去年吸毒後無照駕駛BMW轎車，於台中市撞飛退休的葉姓公務員，惡劣的是，他不停車查看，反而輾過對方逃逸，葉男被輾得手臂與胸腔變形死亡，白男則自撞路旁號誌箱被捕，台中地檢署認定他有不確定的殺人故意，依殺人等三項罪名起訴，並由台中地方法院國民法官庭審理。

    起訴書指出，白男沒有駕照，去年（二○二四年）十月廿六月下午在桃園市政府殯葬管理所附近，吸食添加第三級毒品愷他命香菸，隨即駕駛租來的BMW轎車返回台中市太平區住處，又於廿七日清晨五時至七時，兩度吸食第三級毒品「喵喵」（4-甲基甲基卡西酮）與第三級毒品依托咪酯（喪屍煙彈）。

    當天上午九時許，許男開車至中市北屯區北屯路巷弄內，撞飛行走的七十多歲葉姓退休公務員，葉男彈撞BMW擋風玻璃，再摔落至地上，白男可預見葉男並未死亡，他沒停車協助救治，反而是基於不確定的殺人故意，直接輾壓葉男逃逸，葉男滾入BMW轎車底盤，被輾壓時翻滾多次，導致顏面撕裂傷、口鼻出血，甚至手臂與雙側胸壁都變形，全身多重創傷送醫不治。

    行徑惡劣的白男，被捕時辯稱「我不知道發生車禍，也不知道撞到人」，他堅稱沒有毒駕，但檢方複訊時，他改口坦承「開車前一天拉K（吸毒）」，檢方聲押獲准，歷經近四月偵查起訴三罪名，毒駕部分依公共危險罪起訴，撞傷葉男部分，依未領有駕駛執照駕車過失致人傷害罪起訴，至於輾壓葉男逃逸，則依殺人罪起訴。

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