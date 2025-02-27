半年抄10億毒／毒團訓練年輕人駕艇搶灘

海巡署查獲販毒集團訓練年輕人駕駛遊艇，高價委託運毒。 （海巡署提供）

2025/02/27 05:30

囂張私梟還利用廢棄車廠密道 以輸送帶狂運近68萬包私菸

〔記者洪臣宏／高雄報導〕海巡署昨天公布去年度下半年緝毒及查緝私菸成果，破獲的重大毒品案除搶灘走私六點五億元大麻花外，也在苗栗破獲一座製毒工廠，起出市值三億多元、可製成七十四萬包毒咖啡的毒原料約二○二公斤，總計半年查獲的毒品市價逾十億元。海委會主委管碧玲表示，緝毒人員查緝過程發覺，販毒集團竟訓練年輕人駕遊艇搶灘，令人髮指；此外，有私梟利用高雄旗津一處走私密道運送私菸等走私品，已將之銷毀。

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破苗栗一座製毒工廠

海巡署昨說明緝毒等成果，管碧玲與檢察總長邢泰釗、六大查緝系統人員參與分享查緝成果。海巡署表示，偵防分署新竹查緝隊去年八月接獲情資，有犯罪集團把苗栗台六一線西濱快速公路旁隱蔽性高的平房當成製毒工廠，經苗栗地檢署指揮破獲，逮捕一嫌及起獲毒原料「4-甲基甲基卡西酮」卅八公斤、「2-溴-4-甲基苯丙酮」一六四點六六公斤、製毒工具一批等。

另一方面，海巡署偵防分署高雄查緝隊於去年十二月十六日接獲情資，有私梟企圖利用年前走私大量香菸牟取暴利，報請高雄地檢署指揮海巡署、高雄關及高市財政局共組專案小組查緝，於高雄旗津區造船廠內查獲總計高達一三五四箱（六十七萬七千包）的私菸。

運毒新招 密道已銷毀

管碧玲表示，幾次的查緝行動成功瓦解大型製毒工廠，也看到了小型遊艇走私毒品的新手法，運毒集團甚至利用年輕人，安排受訓學習駕船技術後參與走私；還有，私梟利用旗津區一處廢棄車廠的密道，設置輸送帶走私菸品，這是她任內第二次見到，本次查獲後已將密道澈底銷毀。

廢棄車廠的密道別有洞天，被私梟設置運輸帶走私大量私菸。 （海巡署提供）

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