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    首頁　>　社會

    遊艇載運389公斤 車城後灣搶灘 走私黑市6億大麻花 海巡破獲逮7人

    2025/02/27 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕海巡署台東及屏東查緝隊等單位，去年十月查獲卅一歲男子劉冠德駕駛小型遊艇，載運三百八十九公斤、黑市價值六．五億元大麻花企圖搶灘上岸，全案依違反《毒品危害防制條例》將劉男等七名嫌犯移送屏東地檢署偵辦，屏檢日前依涉犯毒品危害防制條例提起公訴。

    劉男租遊艇 開到運毒船載貨

    查緝人員指出，該案由劉男負責租駕遊艇，卅二歲許姓男子負責監控，不明運毒船以防水袋包裝大麻，再用繩索拋至遊艇上，專案小組在屏東縣車城鄉後灣地區近海攔截該艘遊艇，查獲劉、許兩人，起出黑市價約六億五千萬元的第二級毒品大麻花，另循線追查葉姓共犯等五人。

    不像遊艇同好 海巡察覺鎖定

    據了解，販毒集團安排劉姓男子於半年前，駕駛遊艇停靠在後壁湖遊艇港，因港內多半是遊艇愛好者及遊艇營業進出，劉姓男子平常作息不像一般遊艇持有者，很快就被周邊海巡人員察覺異狀，去年十月十六日，劉男突然以學習遊艇為由，搭載許姓男子出海，神情緊張加上詭異行蹤，立刻被海巡單位鎖定。

    查緝人員透露，近年有部份年輕族群被販毒集團吸收，以搶灘手法走私，前幾年就曾破獲漁筏走私四百八十公斤Ｋ他命從恆春入境，無非是看準屏東海岸線長，且三面臨海，有機會闖關，海巡為此嚴加佈防，該案查獲的大麻花若製成大麻菸，可提供七十萬人次吸食，如成功流入台灣本島，將嚴重戕害國人身心健康，對社會秩序造成極大危害。

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