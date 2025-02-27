台中新光三越氣爆樓管告別式 同事淚送

台中市新光三越百名同事淚送樓管最後一程。（記者許國楨攝）

2025/02/27 05:30

〔記者許國楨、蔡淑媛、洪美秀／綜合報導〕台中市新光三越氣爆事件進入第十四天，罹難的陳姓與林姓女樓管員昨天分別在台中與新竹舉行告別式，現場氣氛哀戚，親友、同事與合作廠商均到場致意。

三十三歲陳姓樓管員生前負責商場十二樓管理，經驗豐富，日前才剛升任課長，卻被氣爆事故奪去年輕生命。新光三越總經理吳昕陽率領同仁弔唁致哀表示，「陳是一位資深、敬業負責的好同事，他一直努力面對挑戰，得到同仁與公司的高度肯定，感謝他為公司所做的一切」，話語中充滿對罹難同仁的惋惜與敬重。吳昕陽再次表達深切哀悼，並向社會大眾致歉表示，這次的事件讓社會大眾憂心，新光三越將負起應有的責任。

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家住新竹縣竹北市的林姓女樓管昨在新竹市舉辦告別式，而新竹縣竹北市長鄭朝方也參加其告別式，並在臉書發文提到，廿三歲林女是一路以來很支持他的「方粉」，事發後透過家屬得知噩耗，這一天一定要陪伴她走過人生最後一程。

鄭朝方在臉書以「H小姐」稱呼林女，因為那是她英文名的簡寫，也是長久以來一貫的稱呼。鄭朝方說，七年來，每一次相挺的支持，「H小姐」總是帶著甜甜的笑容，感嘆「沒想到，今年大年初二時，不到一個月前，她特別到池和宮領取福袋，竟成為我們最後一次的見面。」

鄭朝方也提到，這場氣爆意外讓人心痛，也再次提醒大家，公共安全與職業安全的重要性。

澳門2歲女童搭乘醫療專機返澳

另在這場氣爆中，澳門籍一家七口四代祖孫路過遭掉落物砸中造成二死五傷，其中祖父母不幸身亡，二歲孫女頭部重創開刀，目前昏迷指數三，這幾天腦壓已降到正常值，血壓、心跳等生命跡象都維持穩定，可離院二、三小時移動，經評估後，昨天在父母陪同下搭乘醫療專機返澳，父母離院前也向醫護致意，感謝多日全力救治。

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