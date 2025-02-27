性騷女僱員 前駐菲代表撤職罰50萬

前駐菲律賓前代表徐佩勇。（資料照）

2025/02/27 05:30

徐佩勇性騷擾多達12 次 被害人畏懼權勢隱忍 最終錄音舉報

〔記者楊國文／台北報導〕前駐菲律賓代表徐佩勇任職期間，被控利用權勢，對菲籍女僱員以「妳的胸部很美麗，讓我感到非常興奮」等挑逗言語，或藉詞「拍掉肩部頭皮屑」等名義觸摸其身體，甚至摸胸、臀部等隱私部位，涉性騷擾多達十二次之多，女僱員為工作一再隱忍，終因受不了徐持續性騷擾，向外交部舉發。監察院調查認定性騷擾成立，將徐彈劾；懲戒法院昨重判撤職、停止任用三年，並罰款五十萬元。可上訴。

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監察院調查，徐佩勇二○二二年十二月七日趁和菲籍女僱員獨處時，問她「妳是否穿內衣」，還說「當我碰觸妳，我很抱歉，因為妳的胸部很美麗，讓我感到非常興奮」；同月九日，徐再度要求看菲籍女僱員的胸部，經女僱員反映被冒犯之後，徐當面向她道歉，但仍未停止性騷擾行為。

二○二三年二、三月間，徐多次以女僱員身上有「頭皮屑、髒東西」為由，觸碰其胸部、背部、臀部等隱私部位。女僱員對徐的性騷擾感到痛苦、憤怒，多次向閨密訴苦，怒斥徐是「變態、瘋子」，因畏懼徐的權勢仍隱忍不發，直到徐前年三月廿二日又藉機碰觸她的胸、臀部，決定檢具手機錄音等相關證據向外交部舉報。

不過，徐只承認說錯話，否認性騷擾，但外交部不採信，仍將他記一大過，還驚動時任外交部長吳釗燮當面詢問後，立即要求他解職返台，提前調部。監察院調查後認定徐性騷擾成立，斥責徐嚴重影響國家及外交人員聲譽與形象，違失情節重大，將徐彈劾，有懲戒必要，移送懲戒法院審理。徐去年一月已屆齡退休。

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