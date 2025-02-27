偷排23萬噸廢水 省1億元／中鋼子公司 經理等10人起訴

中鋼子公司中聯資源公司勾結污水處理廠，偷排23萬噸廢水污染海洋。 （翻攝中聯公司網站）

2025/02/27 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕中鋼集團旗下子公司中聯資源公司，為了節省排放污水的處理費，利用夜間或假日偷排污水，再勾結經濟部臨海林園大發產業園區的聯合污水處理廠人員，掌握稽查時間調整污水排放量，藉此省下一億一千五百多萬元的污水處理費，並造成逾廿三萬噸廢水流入大海，高雄地檢署依詐欺等罪起訴中聯公司李姓經理等十人。

中聯勾結污水處理廠人員

高雄地檢署指出，中聯資源公司高雄廠及臨海廠主要業務為水淬爐石相關原料及產品的儲存、加工及運輸，在處理及堆置過程中會產生鹼性廢水，依規定要將廢水收集後，進行酸鹼中和處理後，再排放至高雄臨海林園大發產業園區聯合污水處理廠。

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廢水流入大海污染海洋

中聯公司明知廢水處理設施嚴重量能不足，其中高雄廠更早已難將廢污水中和處理至合格排放標準，竟利用夜間或假日調整水措設施偷排廢污水，並於日間調整納管口的水質，應付抽檢。

檢調獲報展追查，去年十月起展開搜索約談，陸續帶回中聯公司李姓經理、朱姓領班等人，李、朱兩人被羈押；檢調清查，中聯公司自二○二○年一月至二○二四年九月底，高雄廠逃漏的費用達一億一千五百萬餘元、臨海廠逃漏基本處理費為十二萬餘元，換算下來已逾廿三萬噸廢水流入大海，偵結後依詐欺等罪起訴李姓經理等九人。

此外，檢調還查出，污水處理廠蔡姓技術員把稽查時間洩露給中聯公司，幫助公司躲避稽查，偵結後依洩密罪起訴。

中聯︰收到起訴書 再啟動調查

中聯公司表示，對於媒體報導與檢方起訴之內容，中聯會在收到起訴書後，再發布重大訊息並啟動內部調查，若確認有內控疏失或不當處置之情事，將虛心檢討改進，目前營運一切正常。

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