花蓮傳利刃刺頸 涉案女被逮

花蓮發生一起女子拿小剪刀隨機攻擊刺傷路人頸部的案件，所幸傷者送醫後沒有大礙，花蓮警分局立即逮捕涉嫌的41歲金姓女子。（警方提供）

2025/02/26 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮發生一起女子拿小剪刀隨機攻擊刺傷路人頸部的案件，所幸傷者送醫後沒有大礙。花蓮警分局不到一天就逮捕涉嫌的金姓女子，初步了解金女疑跟男友吵架，心情不好就拿小型利器刺人，訊後依殺人未遂、傷害等罪移送花蓮地檢署偵辦。

警方指出，被害人四十九歲王姓女子廿三日凌晨坐在人行道花圃上講電話，一名女子靠近持利器朝被害人頸部刺了一下，接著徒步離去；被害人嚇傻還不知道發生什麼事，突然脖子一陣刺痛，手一摸都鮮血，連忙跑進附近店家求助報警。

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被害人遭受利刃攻擊頸部相當驚恐，員警到場安撫後，發現女子頸部受傷趕緊通知救護到場協助送醫。警方隨即調閱監視器，查出涉嫌行兇的四十一歲金姓女子就住在同社區大樓，但金女的男友稱兩人吵架後女友就負氣離開，不知道後來發生什麼事。

由於涉殺人未遂跟傷害，又是隨機犯案，警方報請檢察官偵辦、核發拘票，案發當晚埋伏在嫌疑人住處，見金女進入社區，立即持拘票抓人；但金女的林姓男友裝傻說沒看到人，但警方隨即在廁所逮捕躲藏的金姓女子。

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