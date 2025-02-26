刁難光電業者 索賄560萬／前台西鄉長林芬瑩二審判12年 夫判13年半

前台西鄉長林芬瑩與夫婿丁文彬涉嫌透過白手套向綠能業者索賄，均被重判。（圖擷自丁文彬臉書）

2025/02/26 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕雲林縣無黨籍前台西鄉長林芬瑩及其夫婿丁文彬在林的鄉長任內刁難綠能業者，藉此索賄五百六十萬元，雲林地院在二○二三年五月以貪污收賄罪判林芬瑩十二年徒刑、丁文彬十三年六月刑，兩人均褫奪公權五年。全案上訴二審，高等法院台南分院合議庭不採信林、丁兩夫妻否認索賄的辯解，昨駁回二人上訴，維持一審原判。

一審判決指出，太陽光電業者昱昶公司從二○二○年起，多次向台西鄉公所提出架空電桿租用及林帶通行權申請皆遭拒，昱昶於是透過下包商王姓總經理協助，王男再透過和丁文彬相識的林水生充當白手套、居中牽線，想請丁協助昱昶向鄉公所申請能夠獲准核發路權。

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丁文彬向林男傳達綠能業者對每一甲地路權須給付四十萬元代價，雙方經過斡旋，昱昶同意支付現金五百六十萬元給丁文彬；另一百二十萬元給林水生當作居中協調的公關酬謝費。

雖然林、丁兩人上訴否認向業者索賄，丁稱這筆錢是要處理地方抗爭的費用。但二審合議庭根據案情卷證、物證與證人供述，可認定林平日讓丈夫參與鄉公所行政業務，並授權丁與廠商討論、處理。昱昶先前的申請案遭公所拒絕掛件；部分申請掛件後，公所承辦人原擬同意核發，卻遭林、丁指示要補正原不需檢附的文件，使昱昶申請案遭延遲，以此製造昱昶與統包商的壓力，業者對林、丁有行賄動機。

此外，丁文彬從林水生處取得五百六十萬元後，丁交二十萬元給林男當酬勞，實際拿到五百四十萬元現金回家，林回到家有目睹此款項；加上林、丁取得此款後，即改由林芬瑩親自與廠商洽談路權之事，之後在二○二一年十一月二十五日公所就核發路權給昱昶公司；且光電申請案在地方上未見抗爭，丁的辯解不足採信。

丁居主導 刑度較重

二審指出，丁在此案居於主導地位，刑度比鄉長妻子還重。林水生屬行賄方，被判刑十月、緩刑四年，褫奪公權二年，包商王姓總經理與另名沈姓業者均判刑三月，得易科罰金；沈姓業者緩刑兩年。此案還可上訴三審。

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