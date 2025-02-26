擱置案件4年半 法官王榮賓罰俸3個月

法官擱置案件4年半被罰俸3個月。圖為示意圖。（資料照）

2025/02/26 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕嘉義地院法官王榮賓任職新竹地院時承審某少年毒品案件，判決後被高等法院撤銷發回更審，他收到卷宗資料竟將案件擱置長達四年六個月之久，直到遷調前兩天才批示案件分案由其他法官審理，法官評鑑委員會認定王違失情節重大，決議移送懲戒法院職務法庭審理予以懲戒，建議罰一個月薪俸；職務法庭昨判罰三個月薪俸，約卅多萬元。可上訴。

法評會調查指出，二○一七年三月，王榮賓擔任新竹地院刑事庭法官承審葉姓男子及梁姓、許姓少年涉犯毒品案件，合議庭因誤以為梁、許未經少年法庭調查，檢方就逕行起訴，判決公訴不受理。梁姓少年上訴後，高院撤銷發回更審。

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二○一九年二月十二日，新竹地院將發回的卷宗資料交給王榮賓核示，王可以自己審理或寫簽呈改由其他法官審理，但王擱置案件不予理會，直到他將遷調嘉義地院前二天，即二○二三年八月廿八日，才以審理單批示案件後續分案及審理程序，無故延滯處理案件長達四年六月。

新竹地院召開自律委員會議，認定王榮賓已違反法官倫理規範、法官法規定，將王送請個案評鑑。王榮賓承認疏失，強調不會再犯。法評會認定王有懲戒必要，決議將他移送職務法庭審理，建議申誡、罰俸一個月。

職務法庭︰王當時是候補法官 但違失情節重大

職務法庭認為，王當時是候補法官，但違失情節重大，對當事人權益有不利影響，判罰俸三個月，可上訴。

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