竹縣勞工副處長林東山涉貪被押／勞方申訴連吃敗仗 傳林是幕後黑手

勞工處副處長被控貪瀆，竹縣府表示配合司法調查。 （記者黃美珠攝）

2025/02/26 05:30

〔記者黃美珠、廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府勞工處副處長林東山，被控未能落實勞動安檢，且違背職務收受賄賂遭羈押禁見。據指出，全案疑起於一起工時認定爭議的勞資糾紛案，勞方多次申訴，每次結果都不利勞方，懷疑竹縣府內的高官有「人為操作」之嫌，進而扯出林東山疑收受禮券的貪瀆疑案。

據透露，去年有一件單純的勞資糾紛案，勞資雙方對於上班工時出現認定不同的爭議，資方強調整點上班，勞方主張自己每天有提早上班數十分鐘不等的事實，據以要求資方給付加班費。

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去年勞方申訴三次，各由勞工處不同的承辦人處理，但最後結果都不利於勞方，後來，即傳出身為勞工處副處長的林東山疑是幕後黑手，勞方未再提出調解或訴願，未料，全案逆轉成為貪瀆案，由檢察機關全力發動偵辦。

新竹縣政府昨天表示，針對林東山涉案部分，全案已進入司法程序，事關偵查不公開，他們也無法完整了解全案，無權也不容置喙；竹縣府稱，受理陳情案件均依法行政、處理，尊重及配合司法調查。林的同僚認為，林工作踏實，行事作風嚴謹，對捲入案情十分意外，希望司法毋枉毋縱。

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